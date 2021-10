Wielkość sprzedaży ciągników w Indiach może przyprawić o zawrót głowy

Indie pod względem sprzedaży ciągników stanowią jeden z największych rynków świata, jednak nie ma się co dziwić, gdyż kraj w którym zamieszkuje prawie 1,4 mld ludzi potrzebuje mnóstwo maszyn. My przyjrzeliśmy się danym publikowanym przez tamtejszą Federację Stowarzyszeń Dealerów Samochodowych FADA.

W samym tylko wrześniu br. sprzedano łącznie prawie 53 tys. ciągników. Jest to co prawda spadek o blisko 24 proc. w porównaniu do września ubiegłego roku, kiedy to nabywców znalazło ponad 69 tys. maszyn, ale te liczby z pewnością robią wrażenie. Był to jednak wzrost o 39 proc. w porównaniu z blisko 38 tys. z września 2019 r., co jest szczególnie godne uwagi, ponieważ był to okres sprzed COVID-19.

Licząc natomiast w dłuższym przedziale czasowym, sprzedaż detaliczna ciągników zakończyła się także bardzo pozytywnym wynikiem, wzrastając o blisko 14 proc. do ponad 314 tys. sztuk w okresie od kwietnia do września 2021 roku. W analogicznym okresie ubiegłego roku było to ponad 276 tys. sztuk.

Na czele najpopularniejszych marek traktorów sprzedanych w Indiach znalazły się, co nie dziwne marki indyjskie, czyli Mahindra i Mahindra Swaraj, mimo iż obie firmy odnotowały znaczny spadek wzrostu. W rzeczywistości każdy producent ciągników odnotował spadek sprzedaży detalicznej, z wyjątkiem Indo Farm Equipment i Captain Tractors.

Sprzedaż detaliczna ciągników Mahindra wyniosła blisko 12 tys. sztuk, co oznacza spadek z około 16 tys. sztuk sprzedanych we wrześniu 2020 roku. Udział w rynku pozostał mniej więcej taki sam, z marginalnym spadkiem. Firma jest jednak optymistycznie nastawiona co do lepszej sprzedaży w nadchodzących miesiącach w związku z nadchodzącym sezonem świątecznym, a wstępne szacunki dotyczące produkcji roślinnej wskazują najwyższe w historii zbiory. Jeśli chodzi o Mahindrę Swaraj Division to również ta firma odnotowała spadek sprzedaży detalicznej we wrześniu, do niecałych 8,7 tys. sztuk z blisko 12 tys. sztuk sprzedanych we wrześniu 2020 r.

Marki bardziej znane europejskim rolnikom czyli Escorts i John Deere także odnotowały spadki sprzedaży detalicznej. Sprzedaż detaliczna Escort spadła do 5474 sztuk z 7,4 tys. sztuk, podczas gdy John Deere sprzedał 4736 sztuk we wrześniu br., w porównaniu z 5156 sztukami sprzedanymi we wrześniu 2020 r.

Marki Eicher (2767 sztuk), CNH Industrial (2188 sztuk) i Kubota (1336 sztuk) również odczuły spadek sprzedaży we wrześniu 2021 r. Z kolei marka Indo wzrosła ze 168 sztuk sprzedawanych we wrześniu 2020 r. do 342 sztuk w ubiegłym miesiącu, podczas gdy Captain Tractors odnotował wzrost ze 106 sztuk do 229 sztuk w poszczególnych miesiącach. Jak przewidują tamtejsi analitycy w związku ze zbliżającym się sezonem świątecznym, który zbiega się z sezonem żniw, można się spodziewać dużego popytu.