Wielkopolskie Targi Rolnicze Sielinko 2022 już 4. i 5. czerwca

Prezentacja sprzętu rolniczego i środków do produkcji rolniczej, wycena i pokaz zwierząt hodowlanych, wykłady, bezpłatne konsultacje u specjalistów, możliwość degustacji różnorodnych potraw oraz prapremiera platformy doradczej eDWIN – to wszystko czeka na osoby, które pojawią się w sobotę i niedzielę, 4-5 czerwca, na targach w Sielinku organizowanych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Wielkopolskim Targom Rolniczym Sielinko 2022 towarzyszy trzecia Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych oraz Dni Pola. Na odwiedzających czekają kolekcje wielu roślin uprawnych (ponad 300 poletek) oraz energetycznych, nowoczesny sprzęt rolniczy i środki do produkcji rolnej. Miłośnicy roślin będą mieli okazję zobaczyć ogródek ziołowo-kwiatowy, ponadto, na chętnych czekają degustacje potraw z mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego, konkursy dla rodzin oraz atrakcje dla dzieci i młodzieży. Będzie można odwiedzić stoiska ze sprzętem rolniczym, stoiska firm paszowych, nawozowych oraz ze środkami do produkcji rolnej. Ponadto, jak co roku zaplanowana jest także część kiermaszowa, gdzie można będzie zakupić meble ogrodowe, sprzęt ogrodniczy, sadzonki kwiatów, drzewka oraz krzewy ozdobne. Zainteresowane osoby będą mogły skorzystać z bezpłatnych konsultacji specjalistów i przedstawicieli instytucji rolniczych. Na tegorocznych targach w Sielinku nie zabraknie także wystawy oraz pokazu zwierząt hodowlanych.

Podczas targów w Sielinku odbędzie się także prapremiera platformy doradczej eDWIN, która będzie wspomagała rolników w ich codziennej pracy.

Targi w Sielinku są imprezą towarzyszącą Krajowym Dniom Pola Poświętne 2022. Jest to największa impreza rolnicza organizowana przez ośrodki doradztwa rolniczego pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.