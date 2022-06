Wielki finał BASF PROCAM CUP 2022 już w sobotę!

Już w najbliższą sobotę na Stadionie Miejskim im. Sebastiana Karpiniuka w Kołobrzegu odbędzie się wielki finał turnieju BASF PROCAM CUP 2022. Osiem najlepszych drużyn z całej Polski walczyć będzie o wyjazd na mecz Reprezentacji Polski.

Tegoroczna edycja wydarzenia cieszyła się rekordową popularnością. Łącznie udział w turnieju wzięło ponad 1200 dzieci rywalizujących o awans do wielkiego finału podczas ośmiu turniejów regionalnych, w których rozegrano 120 meczów, zdobyto 347 punktów i strzelono 424 bramki. Emocje, jakie towarzyszyły wszystkim spotkaniom są nie do opisania. Fantastyczne gole, walka od pierwszej do ostatniej minuty, uśmiechy na twarzach dzieci – to wizytówka turnieju BASF PROCAM CUP.

Turnieju, który zapoczątkowany został w roku 2017. Głównym celem i ideą wydarzenia jest kreowanie pozytywnych emocji, promocja zasad fair play, oderwanie młodzieży od wirtualnej rzeczywistości. Za organizacje przedsięwzięcia odpowiadają dwie współpracujące ze sobą firmy: PROCAM Polska i BASF Polska. – Turniej pokazuje, że piłkarskie talenty i diamenty są właśnie w małych miejscowościach i obszarach wiejskich. Cieszę się, że nasze wydarzenie cieszy się tak dużym zainteresowaniem i wierzę, że w myśl hasła „Pole do sukcesu” otworzymy drzwi do sportowych karier wielu młodym talentom – mówi Michał Ciszak, prezes zarządu PROCAM Polska.

W maju i czerwcu w ramach turniejów regionalnych wyłonieni zostali finaliści rywalizacji.

Jest o co walczyć bowiem zwycięzca szóstej edycji wydarzenia pojedzie na wrześniowy mecz Polska – Holandia, który w ramach Ligi Narodów odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Do tej pory triumfatorami turniejów BASF PROCAM CUP byli: Giganci Radymno, LKS Korzenica, Sparta Sycewice oraz Champions Ryjewo. Kto dołączy do grona zwycięzców ogólnopolskiej rywalizacji?

– Województwa podkarpackie i pomorskie zdominowały wcześniejsze edycje naszego wydarzenia. W tym roku stawka finałowa jest niezwykle mocna. Trudno przewidzieć

i wytypować faworyta. Jedno jest pewne: zwycięzcami naszego turnieju będą wszyscy jego uczestnicy. Przed nami piłkarskie święto w Kołobrzegu – komentuje Artur Juszczyński, Dyrektor Sprzedaży Agricultural Solutions BASF Polska, pomysłodawca wydarzenia.

Początek finałowej rywalizacji zaplanowany został na sobotę 18 czerwca na godzinę 10:00. Osiem drużyn podzielonych zostało na dwie grupy. Do półfinałów turnieju awansują po dwa najlepsze zespoły. W grupie A znalazły się drużyny: Osiczanka Osice (woj. pomorskie), KS Fara Pelikan Żydowo (woj. zachodniopomorskie), AP Gryf Kamień Pomorski (woj. zachodniopomorskie), GKS Delta Słupno (woj. mazowieckie). W grupie B rywalizować będą natomiast: Iskra Pasikurowice (woj. dolnośląskie), Jantar Ustka (woj. pomorskie), AP Wisła Brzeźnica (woj. małopolskie) i GKS Wikielec (woj. warmińsko-mazurskie).

Warto również wspomnieć, że podczas imprezy uczestnicy i kibice próbują ustanowić nowy rekord Polski U-11 w podbijaniu piłki na przemian prawą i lewą stopą. Aktualny rekord należy do Jakuba Banasińskiego, który podczas turnieju eliminacyjnego w Środzie Śląskiej podbił aż 574 razy! Zawodnik Iskry Pasikurowice zapowiedział, że nie jest to jego ostatnie słowo, bo swój rekord postara się pobić podczas wielkiego finału w Kołobrzegu.

Gościem specjalnym turnieju finałowego będzie raper Mezo, który wystąpi podczas ceremonii medalowej, około godziny 15:30. Mecz finałowy odbędzie się o godzinie 15:00.

Harmonogram turnieju finałowego: http://procamcup.pl/terminarz-wyniki/terminarz-wyniki-2022/kolobrzeg-wielki-final-2022/