Wielka loteria CHWASTOX®zakończona

Pan Piotr z Ozorkowa został głównym laureatem wielkiej loterii CHWASTOX®, organizowanej przez CIECH Sarzyna, największego polskiego producenta środków ochrony roślin. Tegoroczny zwycięzca otrzymał voucher na opryskiwacz polowy o wartości 50 tysięcy złotych! Była to jednak tylko jedna z 3 000 nagród, które czekały na klientów CIECH Sarzyna. By wziąć udział w loterii wystarczyło kupić jeden z produktów z marki her o dowolnej pojemności, a następnie zarejestrować zakup na stronie https://www.loteria-ciech.pl/.

Wielka loteria CHWASTOX® trwała od marca do 31 maja br. Aby wziąć udział w zabawie wystarczyło kupić jeden z produktów tej bardzo popularnej wśród polskich rolników marki z porftolio CIECH Sarzyna

o dowolnej pojemności i zarejestrować hologram z kodem z opakowania na specjalnej stronie www. Losowanie nagrody głównej, vouchera na opryskiwacz polowy o wartości 50 tysięcy złotych, odbyło się

7 czerwca. Była to jednak tylko jedna z 3 000 nagród, które czekały na klientów największego polskiego producenta środków ochrony roślin. Towarzyszące produktom z marki CHWASTOX® zdrapki pozwoliły jej użytkownikom wygrać m.in. drony, nawozy dolistne SARPLON® Zboża oraz czapki firmowe CIECH Sarzyna.

Z roku na rok nasza loteria cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Bardzo nas to cieszy, bo klienci są dla nas najważniejsi. Staramy się wychodzić im naprzeciw we wszystkim, co robimy. Nie tylko poprzez angażowanie ich w działalność CIECH Sarzyna dzięki takim wydarzeniom jak Dni Pola czy wielka loteria CHWASTOX, ale przede wszystkim poprzez bycie dla nich zaufanym doradcą i jednocześnie dostawcą najwyższej jakości środków ochrony roślin. Jest to możliwe dzięki nieustannym inwestycjom w badania

i rozwój, które podejmuje nasze Spółka – mówi Agnieszka Dworczak-Jakubowska, Dyrektor Marketingu w biznesie agro Grupy CIECH.

Organizowana przez największego polskiego producenta środków ochrony roślin loteria była elementem dużej kampanii reklamowej „Jednak CHWASTOX®!”. Jej celem jest nie tylko przypomnienie, że CHWASTOX® to herbicyd zbożowy powszechnie stosowany w Polsce, sprawdzony i doskonale przystosowany do polskich warunków, ale także produkt nieustannie doskonalony i dopasowywany do oczekiwań polskich rolników, dzięki intensywnym działaniom badawczo-rozwojowym prowadzonym

w laboratoriach CIECH Sarzyna. Kampania, jak co roku, prowadzona była na szeroką skalę, obejmując zarówno spoty w głównych stacjach telewizyjnych, radiowych, ale także na kanałach tematycznych

i portalach branżowych. Jej uzupełnieniem są działania prowadzone w Internecie, takie jak kampania display’owa i video, aktywność w mediach społecznościowych, e-mailingi czy content marketing.

CHWASTOX® to jeden z najpopularniejszych w Polsce herbicydów zbożowych. Zwalcza chwasty nie tylko szybko, ale przede wszystkim skutecznie. Specjalna formuła zapobiega ich uodparnianiu się na jego działanie, przez co cieszy się ogromnym zaufaniem już trzech pokoleń rolników. Dzięki szerokiej gamie produktów z linii CHWASTOX® możliwy jest perfekcyjny dobór odpowiedniego rozwiązania do typu uprawy oraz poziomu jej zachwaszczenia. Więcej informacji na temat produktów CHWASTOX® można znaleźć w specjalnej zakładce dedykowanej marce: https://ciechagro.pl/pl/chwastox.

materiały prasowe Ciech Sarzyna