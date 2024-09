Większych ruchów cenowych brak, ale może się to zmienić: Ceny zbóż 13.09.2024

Końcówka tygodnia dalej nie przynosi zbyt dużych ruchów, gdyż nie widać jeszcze presji zakupowej ze strony przetwórców, ale taka sytuacja może się wkrótce zmienić. Ja zatem wyglądają ceny zbóż na 13.09.2024 r.?

W chwili obecnej eksport zbóż z kraju jest mocno ograniczony, bo nie ma czego zbytnio eksportować z tego względu, że rolnicy cały czas wstrzymują się ze sprzedażą. Jak mówi Mirosław Marciniak, analityk z firmy InfoGrain, ceny są kształtowane przez przetwórców takich jak paszarnie czy młyny i aby kupić potrzebny im towar do produkcji, muszą oferować stawki zbliżone do portowych.

Dodaje również, że na ten moment są oni jeszcze w miarę dobrze zaopatrzeni w surowiec, ale prawdopodobnie już w październiku i w listopadzie będą oni musieli poczynić większe zapasy na newralgiczne zwykle miesiące przełomu roku, czyli grudzień i styczeń, a to może powodować zwyżki cen.

Jednocześnie zaznacza on, aby nie nastawiać się na zwyżki rzędu 300-400 zł na tonie, ponieważ to mogłoby się stać tylko w wyniku jakieś mocno nieprzewidzianej sytuacji i jest bardzo mało prawdopodobne. Bardziej realne są wg Marciniaka kilkudziesięciozłotowe zwyżki do końca roku.

Ceny na dzień 13.09.2024 r.: