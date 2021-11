Większy limit i wyższe stawki zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze

29 października w trzecim dniu 32. posiedzenia Senatu RP wyższa izba naszego Parlamentu wprowadziła 2 poprawki do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Jak podaje Kancelaria Senatu RP, mają one na celu zwiększenie kwoty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, poprzez zmianę wskaźników stosowanych do określenia rocznego limitu takiego zwrotu ze 110 do 130 zł (grunty rolne) oraz z 40 do 60 zł (jednostki przeliczeniowe bydła). Zwiększają też maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy w latach 2022–2031.

Nowelizacja ustawy zakłada również zwiększenie limitu oleju napędowego, od którego będzie przysługiwać zwrot akcyzy, ze 100 l do 110 l zużywanego na 1 ha upraw rolnych. Podnosi też z 30 l do 40 l limit zużycia oleju napędowego w przeliczeniu na dużą jednostkę przeliczeniową bydła dla producentów rolnych i hodowców bydła.