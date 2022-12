Większe środki w programie Rozwój małych gospodarstw w nowej WPR. Kto będzie mógł ubiegać się o wsparcie?

W ramach nowej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-27 dość istotnej zmianie podlegać będzie wysokość wsparcia, które zostało przewidziane w ramach działania “Rozwój małych gospodarstw”.

Poprzednie rozdanie w ramach tego programu to dobrze chyba wszystkim znane 60 tys. zł, które mogło być wydane na rozwój małego gospodarstwa, którego wielkość ekonomiczna nie była wyższa niż 13 tys. euro.

Obecnie zaś w ramach wspomnianego działania przewidziano dwa poziomy wsparcia. Pierwszym z nich będzie dotacja w wysokości aż 150 tys. zł pod warunkiem, że gospodarstwo które otrzyma tą kwotę rozpocznie działalność w zakresie wprowadzania produktów na rynek w ramach tzw. krótkiego łańcucha dostaw (czyli sprzedaż bezpośrednia lub dostawy bezpośrednie) oraz kwota ta dotyczyć będzie także gospodarstw prowadzących produkcję ekologiczną.

W przypadku pozostałych gospodarstw, których wielkość ekonomiczna jest poniżej 25 tys. euro. kwota dotacji została podniesiona z 60 do 100 tys. zł, które mogą zostać wydane na zakup maszyn, urządzeń, budowę lub modernizację budynków służących produkcji rolnej.

Niezależnie od wysokości kwoty dofinansowania warunkiem niezbędnym będzie realizacja założeń biznesplanu, który doprowadzi do zwiększenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa o min. 30 proc. w stosunku do wartości wyjściowej. (w poprzednim rozdaniu było to 20 proc.)

Warto tu również zwrócić uwagę, że z tego działania wyłączono hodowców pszczół, którzy mogli się o takie wsparcie w ramach poprzedniego naboru ubiegać, ale przewidziano dla nich oddzielne działania w ramach wsparcia pszczelarstwa.

Co równie istotne w zapisach obecnego programu nie ma wzmianek o tym, że ci którzy uzyskali takie wsparcie w poprzednim rozdaniu, nie mogą się o nie ubiegać teraz, z czego wynika, że będą mogli złożyć wnioski na nowy nabór.