Większe ruchy cenowe tylko na rzepaku: Ceny zbóż 15.09.2023

Obecnie ruch w skupach i cenach jest niewielki i tylko rzepak, pomimo iż jeszcze wczoraj na giełdzie Matif jego ceny zanotowały solidny wzrost, to nie przełożyło się na nasz rynek i ceny w kraju spadły.

Końcówka tygodnia przebiega raczej spokojnie na krajowym rynku zbóż, gdyż ceny wahają się w bardzo niewielkim zakresie. Wyjątkiem jest tylko rzepak, którego ceny w porównaniu do początku tygodnia zauważalnie spadły.

Stagnacja cenowa na rynku i mniejszy ruch w skupach jest po części spowodowana wyczekiwaniem na dzisiejszą decyzję odnośnie przedłużenia zakazu importu zbóż z Ukrainy, choć analitycy są zgodni co do tego, że niezależnie czy zapadnie decyzja o przedłużeniu lub zawieszeniu zakazu to nie będzie to miało istotnego wpływu na ceny w kraju, ponieważ są one kształtowane tym co dzieje się na rynkach światowych, a tam ceny są niskie.

Wszystko to sprawia, że obecnie ceny za pszenicę konsumpcyjną kształtują się na poziomie od 750 do 1040 zł za tonę. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, gdzie obecnie skupujący oferują ceny na poziomie od 670 do 800 zł za tonę.

Z kolei stawki za jęczmień paszowy rozpoczynają się od 590 zł/t., a maksymalną stawką jest natomiast obecnie 780 zł. Nieco lepiej jest z jęczmieniem konsumpcyjnym, który wyceniany jest obecnie od 600 zł/t do nawet 830 zł/t. Na zbliżonych poziomach w stosunku do jęczmienia paszowego utrzymują się obecnie stawki za pszenżyto i kupujący są skłonni płacić za nie od 600 do 750 zł/t.

Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 540 do 690 zł/t, a paszowe od 500 do 660 zł/t. Niestety dla sprzedających, spore straty na koniec tygodnia notuje rzepak. Maksymalna stawka wynosi obecnie 1850 zł/t, czyli jest to spadek o blisko 70 zł/t. Z cenników zniknęły natomiast oferty poniżej 1700 zł/t i obecnie minimalne stawki rozpoczynają się od 1700 zł/t.

Niewiele dzieje się natomiast na rynku kukurydzy, która jest wyceniana minimalnie na 700 zł za tonę, a maksymalnie nie dostaniemy więcej niż 890 zł/t za ubiegłoroczne suche ziarno.