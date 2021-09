Większe pieniądze dla kół gospodyń wiejskich. Warto pośpieszyć się z wnioskiem

Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich mogą od 1 do 30 września br. składać w Agencji restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski w sprawie przyznania pomocy finansowej na 2021 r.

Jak się dowiedzieliśmy w tym roku kwoty pomocy finansowej udzielanej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wzrastają w stosunku do lat poprzednich: z dotychczasowych 3 na 5 tysięcy złotych, dla KGW liczących do 30 członków, z dotychczasowych 4 na 6 tysięcy złotych, dla KGW liczących od 31 do 75 członków, z dotychczasowych 5 na 7 tysięcy złotych, dla KGW liczących ponad

Pomoc finansowa powinna być przeznaczona na realizację celów statutowych Koła Gospodyń Wiejskich, związanych w szczególności z prowadzeniem działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich, prowadzeniem działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich, wsparciem rozwoju przedsiębiorczości kobiet, inicjowaniem i prowadzeniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi.

Ponadto upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych, reprezentowaniem interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej i rozwijaniem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.