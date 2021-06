Wiejskie drogi w Unii Europejskiej do poprawy

Dla większość obywateli UE najważniejsza potrzebą dotyczącą obszarów wiejskich jest poprawa infrastruktury transportowej – wynika z badania opinii publicznej opublikowanego 28 czerwca przez Komisje Europejską.

Ankieta została przeprowadzona od 9 do 18 kwietnia 2021 r., obejmując ponad 25 841 respondentów w 27 państwach członkowskich. Ankieta Flash przyczyniła się do oceny, na jakich priorytetach powinna się koncentrować KE opracowując długoterminową wizję dla obszarów wiejskich, uzupełniając otwarte konsultacje społeczne prowadzone przez Komisję w dniach od 7 września do 30 listopada 2020 r.

Kluczową potrzebą obszarów wiejskich, najczęściej wymienianą przez ankietowanych, jest infrastruktura transportowa i połączenia (44%). Na drugim miejscu znajduje się dostęp do opieki zdrowotnej, opieki nad dziećmi lub opieki nad osobami starszymi oraz dostępność miejsc pracy/zatrudnienia/możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, o których wspomina 27%, a podobny odsetek (26%) wymienia infrastrukturę cyfrową.

Ponadto większość (65%) obywateli UE uważa, że ​​kiedy UE inwestuje na obszarach wiejskich, to lokalny obszar lub region otrzymujący inwestycję powinien mieć możliwość decydowania o sposobie wykorzystania inwestycji.

Jeśli chodzi o odległe obszary wiejskie, od 52% do 59% odpowiada, że ​​poruszanie się transportem publicznym w ich okolicy jest trudne lub niemożliwe. Natomiast wśród respondentów mieszkających w dużych miastach od 60% do 72% twierdzi, że „bardzo łatwo” jest dotrzeć do najbliższego supermarketu, gabinetu lekarskiego, lokalnej poczty i najbliższego dużego miasta środkami transportu publicznego.

Natomiast jeśli chodzi o konsekwencje pandemii, jedna trzecia respondentów twierdzi, że po zniesieniu ograniczeń znacznie chętniej będzie odwiedzać obszary wiejskie w celach rekreacyjnych. Mniej więcej co siódmy ankietowany twierdzi, że w porównaniu do sytuacji sprzed pandemii częściej rozważa przeprowadzkę do bardziej wiejskiego obszaru (dla mieszkańców miast) lub mniej wiejskiego (dla mieszkańców wsi). Wreszcie, wśród zatrudnionych respondentów 21% twierdzi, że będzie znacznie bardziej prawdopodobne, a 16% nieco częściej będzie pracować z domu przynajmniej przez pewien czas, gdy wszystkie obecne ograniczenia COVID-19 przestaną obowiązywać.

Jeśli chodzi o kwestie środowiskowe, większość respondentów odpowiada, że ​​jest to bezpośredni problem dla obszarów wiejskich w ich kraju. Wliczając w to problemy środowiskowe, niszczenie siedlisk przyrodniczych lub utrata gatunków zwierząt lub roślin jest postrzegane przez 65% obywateli UE jako pilny i pilny problem dla obszarów wiejskich.

Obywatele UE są podzieleni na pytanie, czy mogą wpływać na decyzje dotyczące ich lokalnego obszaru, przy czym 51% zgadza się, a 47% się nie zgadza. Ponad połowa respondentów (78%) zgadza się, że chciałaby być bardziej zaangażowana w podejmowanie decyzji dotyczących ich okolicy.