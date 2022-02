Wiedza plonuje z Agrosimex

Zbliżamy się do przedwiośnia i oceny przezimowania plantacji. Po lustracji pól zapewne zapadną decyzje o pierwszych zabiegach. Trafione technologie zdecydują o zminimalizowaniu ewentualnych strat w plonie. Podczas konferencji Agrosimex z cyklu „Wiedza plonuje 2022” specjaliści z firmy wskazywali m.in. czym kierować się planując program ochrony zbóż, jak efektywnie nawozić azotem oraz po co roślinom potrzebny jest doping w postaci biostymulatorów.

Występowanie na plantacjach odpowiedniej ilości wody sprzyja rozwojowi roślin, ale także patogenom chorobotwórczym. Grzyby chorobotwórcze pojawiają się już jesienią, dlatego część rolników decyduje się na zabieg ochrony w terminie T-0. Wiosną, po ruszeniu wegetacji wykonuje się zabieg T-1, który chroni podstawę źdźbła i zabezpiecza liście przed chorobami.

– Zabieg T-1 zyskuje na znaczeniu i nie warto na nim oszczędzać. Jest to klucz, który zapewnia stabilność plonu. W ostatnich latach zabieg T-1 wykonuje się w fazie BBCH 29-30, mało kto decyduje się z nim zwlekać do fazy BBCH 32, a to dlatego że zabieg ma na celu zabezpieczenie podstawy źdźbła i dolnych liści – mówił dr Jakub Danielewicz z IOR-PIB w Poznaniu.

Podkreślał, że zabieg ochrony należy wykonywać w optymalnym terminie i lepiej wcześniej niż za późno. Wiedza o potencjalnym zagrożeniu i terminie występowania zagrożenia jest kluczowa.

Substancje w ochronie

Substancje czynne takie jak protiokonazol, tebukonazole oraz prochloraz zapewniają wysoką skuteczność w ograniczaniu pleśni śniegowej, rynchosporiozy zbóż, pałecznicy zbóż i traw oraz rdzy jęczmienia. Protiokonazol, tebukonazole zapewniają ograniczenie rdzy żółtej i rdzy źdźbłowej. Proquinazid wspomaga walkę z rdzą brunatną, septoriozą, DTR i chorobami podstawy źdźbła. Prochloraz wspomaga walkę z DTR i plamistością siatkową liści jęczmienia.

Narzędziem ułatwiającym podejmowanie decyzji dotyczących wykonania zabiegów ochrony roślin w uprawach rolniczych jest platforma sygnalizacji agrofagów, która udostępnia wyniki monitorowania agrofagów z ok. 350 punktów w kraju.

Ocena plantacji ozimin po zimie jest kluczowa przy podejmowaniu decyzji dotyczącej plantacji – mówił Tomasz Piotrowski, menedżer produktu działu nawozów w firmie Agrosimex. Po jej przeprowadzeniu możliwe jest prawidłowe dopasowanie systemu regeneracji roślin.

Regeneracja roślin po zimie

Agrosimex proponuje dwa programy dla regeneracji roślin:

Dwuzabiegowy: pierwszy zabieg to aplikacja pierwiastków, dzięki którym roślina dobrze wybudza się ze stresu zimowego, są to CaTS w ilości 5l/ha i BOLERO w ilości 0,5-0,1 l/ha. Drugi zabieg 1 do 7 dni po pierwszym preparatami: ASX Fosfor Plus 2-3 kg /ha oraz Protaminal 1 l /ha.

Drugi program, znacznie łatwiejszy, bo wymaga tylko aplikacji jednego preparatu Meral w ilości 1-2 l/ha.

W celu lepszego wykorzystania azotu i możliwości ograniczenia dawek nawożenia tym składnikiem firma proponuje preparat Rhizosum N plus. Zawarte w nim bakterie Azotobacter salinestris zasiedlają ryzosferę roślin uprawnych dzięki czemu asymilowany azot jest łatwo i szybko dostępny dla roślin. Zaletą preparatu Rhizosum N plus jest możliwość łącznego stosowania z nawozami dolistnymi oraz z większością herbicydów i fungicydów, z wyjątkiem preparatów miedziowych. Rhizosum N plus można stosować także na słomę, ściernisko w celu przyspieszenia rozkładu resztek pożniwnych.

Kompletne programy ochrony i regeneracji Agrosimex

Rzepak ozimy

W terminie T-1 zabieg fungicydowy z Bolero w ilości 1-2 l/ha, ASX Fosfor Plus – 2-3 kg/ha oraz ASX Siarczan Mg w ilości 5 kg/ha i Protaminal/Maral w ilości 1l/ha.

W terminie T-2 (zwarty pąk) zalecono zabieg fungicydowy z Bolero w ilości 1-2 l/ha, ASX Makro Plus w ilości 2-3 kg/ha, ASX siarczan Mg w ilości 5kg/ha i Protaminal/Maral w ilości 1 l/ha.

Pszenica ozima