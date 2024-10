Więcej udźwigu, komfortu i technologii. Nadchodzi najnowszy New Holland T5 Dual Command

Pod koniec tego roku do oferty dealerów marki New Holland trafią najnowsze modele z serii T5 Dual Command. Ciągniki te zyskały nie tylko nowy design, lecz także nowe dla serii funkcje.

Choć gama ciągników New Holland T5 Dual Command, obejmująca pięć modeli o mocy od 80 do 117 KM, napędzanych czterocylindrowymi silnikami FPT F36 o pojemności 3,6 litra, pozostaje niezmienna, to zmian nowym T5 jest sporo. Obejmują one m.in. parametry udźwigu, kwestie komfortu oraz technologie rolnictwa precyzyjnego.

I w pole i na podwórko

Odnowiony model T5 Dual Command oferuje szerszą gamę opon tylnych i wybór osi przednich – standardową jednostkę do lżejszych prac i wąskich zastosowań lub nową oś HD dla ciągników, które mają wykonywać ciężkie prace z ładowaczem i intensywne zadania polowe. Ponadto, opcja osi przedniej SuperSteer, unikalna dla marki New Holland, oferuje kąt skrętu 76°, aby jeszcze bardziej zwiększyć zwrotność i wydajność na ciasnych uwrociach, małych polach i w podwórzach. Rozstaw osi wynoszący 2,35 m ma łączyć zwrotność ze stabilnością.

Ciągniki wyposażone w standardową oś przednią korzystają ze zwiększonej o 20% sterowności pod obciążeniem, co pozwala na szybsze skręcanie, podczas gdy bardziej wytrzymała oś HD zwiększa dopuszczalną masę całkowitą ciągnika do 7000 kg. Wyposażone w 38-calowe tylne opony, ciągniki T5 łączą wysoki prześwit 480 mm i niską wysokość całkowitą poniżej 2,67 m, minimalizując ryzyko uszkodzenia upraw i umożliwiając wjazd do większości budynków gospodarczych.

Modele T5 Dual Command zyskują również zwiększenie udźwigu tylnego podnośnika o 7% do 4700 kg, podczas gdy nowa pompa hydrauliczna o wydajności 82 l/min zapewnia o 30% większy przepływ hydrauliczny, co pozwala na szybkie uruchamianie osprzętu na uwrociach i krótki czas cyklu ładowacza.

Jeszcze więcej komfotu…

Skrzynia biegów w nowych modelach T5 DualCommand to sprawdzona jednostka Dual Command 24F/24R, z czterema biegami, trzema zakresami i dwubiegowym powershiftem oraz elektroniczną zmianą biegów.

Nowa automatyczna blokada mechanizmu różnicowego i automatyczne włączanie napędu na 4 koła w modelach T5 Dual Command upraszcza skręcanie na uwrociach, a nowy bezobsługowy, cichszy i łatwy do włączenia przedni WOM ze sprzęgłem w kąpieli olejowej ma zapewnić większą wydajność i wszechstronność.

Zewnętrznie, nowe ciągniki T5 charakteryzują się odświeżoną stylistyką z nowymi przednimi i bocznymi osłonami silnika oraz nowymi oznaczeniami pasującymi do pozostałych zmodernizowanych maszynach New Holland. Nowy wydech w kształcie litery U zapewnia niezakłóconą widoczność do przodu, a zmodernizowane reflektory robocze i przednie z opcjonalnym pakietem świateł LED zwiększają widoczność

i bezpieczeństwo w terenie i na drodze, a także nowe charakterystyczne światła LED.

Ciągniki T5 Dual Command korzystają z mechanicznego zawieszenia kabiny Comfort Ride, zapewniającego płynniejszą jazdę w polu i na drodze. Modele te są również wyposażone w nowy cyfrowy zestaw wskaźników o zmienionym wyglądzie, który ułatwia odczytywanie informacji.

…i technologii

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem wśród właścicieli ciągników użytkowych na te same standardy technologii rolnictwa precyzyjnego, które obowiązują w modelach o większej mocy, nowe modele T5 Dual Command mogą być wyposażone w telematykę i pełen zestaw technologii rolnictwa precyzyjnego, w tym autoprowadzenie, terminal dotykowy IntelliView 12 i złącze ISOBUS klasy 2 do podłączania narzędzi.

Monitorowanie danych maszyny w czasie rzeczywistym – w tym dokładna lokalizacja i stan pracy – oraz zdalny podgląd wyświetlaczy w kabinie i wizualizacja warstw danych agronomicznych mogą być zarządzane dla wielu gam maszyn za pośrednictwem platformy New Holland FieldOps dostępnej na całym świecie.

Nowa gama ciągników T5 Dual Command zostanie publicznie zaprezentowana szerokiej publiczności na targach Sommet de l’ Élevage 2024 we Francji (1-4 października 2024 r.).

Źródło: New Holland