Więcej roślin objętych dopłatami do ubezpieczeń upraw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich autorstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi został skierowany 8 grudnia do konsultacji publicznych. Możliwość zgłoszenia swoich uwag ma 65 organizacji branżowych.

Katalog upraw, których ubezpieczenie uprawnia rolników do uzyskania dopłaty do składek ubezpieczenia jest zawarty w Ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w art. 3 ust. 1 pkt 1. Obecnie stosowane są z budżetu państwa dopłaty do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od skutków klęsk żywiołowych dla uprawy – zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych.

Zmiana ustawy ma umożliwić uzyskanie dopłat do ubezpieczenia również upraw słonecznika, facelii, lnu, konopi włóknistych oraz gryki.

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa, zmiany zaproponowane w ustawie są odpowiedzią na wnioski zgłaszane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z rosnącą popularnością tych upraw, które są ważnym elementem w działalności rolniczej.