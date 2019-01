Więcej produktów mleczarskich

W Polsce na początku 2018 r. odnotowano wzrost produkcji większości artykułów mleczarskich.

– W okresie styczeń – luty br. wyprodukowano 40,5 tys. ton masła, o 19% więcej niż w tym samym okresie 2017 r. Jednocześnie serów podpuszczkowych dojrzewających wytworzono 55 tys. ton, a serów niedojrzewających i twarogów – 76 tys. ton, odpowiednio o 7% i 5% więcej. Produkcja odtłuszczonego mleka w proszku w okresie dwóch pierwszych miesięcy 2018 r. wzrosła o 11,5%, do 27 tys. ton, a śmietany niezagęszczonej – o 12%, do 62 tys. ton. Produkcja jogurtów wyniosła 60 tys. ton i była o około 2% większa – informuje Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Natomiast spośród monitorowanych produktów mlecznych ograniczeniu uległa produkcja mleka płynnego (łącznie z mlekiem przerzutowym do dalszej produkcji) – o 5%, do 536 tys. ton oraz produkcja pełnego mleka w proszku – o 22%, do 6 tys. ton.

Źródło: KOWR