Więcej pieniędzy na Rolnictwo 4.0 – o ile zgodzi się Komisja Europejska

Z uwagi na duże zainteresowanie rolników dofinansowaniem inwestycji w systemy teleinformatyczne i rozwiązania cyfrowe, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwiększyło pulę środków na Rolnictwo 4.0. Obecna kwota przeznaczona na nabór wniosków to 492 mln zł.

Jak informuje MRiRW, “dofinansowaniem mogą zostać objęte przedsięwzięcia, które wdrażają systemy teleinformatyczne i rozwiązania cyfrowe do obsługi procesów produkcji oraz do wprowadzania do obrotu artykułów rolno-spożywczych. Dofinansowaniem objęte jest m.in. nabycie i instalacja maszyn, sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, zakupu systemów zarządzania gospodarstwem, dronów rozpoznawczych i wykonawczych służących do prowadzenia działalności rolniczej, specjalistycznych robotów czy sensorów. Refundacja dotyczy również tzw. kosztów ogólnych.

Pieniądze mają pochodzić z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Na ich wydatkowanie musi wyrazić zgodę Komisja Europejska, dopiero wtedy zostanie uruchomiony nabór wniosków.