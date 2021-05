Więcej pieniędzy na koła gospodyń wiejskich?

Rada Ministrów 19 maja pozytywnie zaopiniowała przedłożony przez ministra rolnictwa projekt ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Nowelizacja ustawy ma na celu kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem kół gospodyń wiejskich. Zmienią się również przepisy określające przekazywanie pomocy finansowej. Co roku będzie to łącznie ok. 40 mln zł. Rząd rozważa także zwiększenie finansowania programu w kolejnych etapach.

Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi minister rolnictwa będzie mógł udzielić Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotacji na realizację pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania wsparcia oraz jego wysokość zostaną określone w rozporządzeniu. Rocznie rząd chce przeznaczać na ten cel ok. 40 mln zł.

Kompetencje dotyczące pomocy udzielanej kołom gospodyń wiejskich na realizację swoich zadań zostały przeniesione od ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego do ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

W noweli wprowadzono też zmiany dotyczące podejmowania rozstrzygnięć dotyczących wpisu kół gospodyń wiejskich do rejestru oraz przyznawania pomocy finansowej. Decyzje o wpisie do rejestru danego koła oraz decyzje dotyczące przyznania pomocy wydawać będzie kierownik biura powiatowego ARiMR.

Doprecyzowano również przepisy dotyczące reprezentacji koła gospodyń wiejskich przed jego wpisem do rejestru. Dotychczasowe przepisy zakładają, że do czasu rejestracji koła i wyboru jego organów jest ono reprezentowane przez komitet założycielski. W projekcie dodano przepisy, które uwzględniają te koła, które przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru miały wybrany zarząd, który je reprezentuje. Uściślono również przepisy dotyczące udostępnienia informacji z rejestru kół gospodyń wiejskich prowadzonego przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Chodzi o wyłączenie jawności niektórych danych dotyczących członków kół gospodyń wiejskich, tj. numeru PESEL oraz miejsca stałego zamieszkania. Ponadto uszczegółowiono

Zasady postępowania likwidacyjnego koła gospodyń wiejskich. Chodzi m.in. o utrzymanie bytu prawnego koła w sytuacji, gdy np. z przyczyn losowych, zmniejszy się liczba członków koła poniżej wymaganej, a koło ma dalszą wolę działania. Nowe przepisy umożliwią kołu rozszerzenie listy członków do minimalnego stanu, w określonym terminie.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie – informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.