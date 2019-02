Więcej nasion – więcej oleju

Zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju tłocznie przerobiły w 2017 roku łącznie 2,564 mln ton nasion rzepaku, co jest drugim wynikiem w historii organizacji. Podkreślić również należy bardzo niewielką różnicę w stosunku do rekordowego pod tym względem 2015 roku, kiedy to członkowie PSPO przerobili 2,6 mln ton tego surowca przy znacznie wyższych wówczas zbiorach rzepaku w Polsce. Wskazuje to, że zdecydowana większość zebranych nasion została zakupiona przez krajowe tłocznie, potwierdzając po raz kolejny duże znaczenie branży olejarskiej dla krajowego rolnictwa i opłacalności uprawy rzepaku.

W porównaniu do 2016 roku przerób nasion rzepaku w zakładach skupionych w PSPO wzrósł w 2017 roku o 106 tys. ton. Tradycyjnie już był on wyższy w drugiej połowie roku, kiedy to wytłoczono ok. 56% wolumenu rzepaku, co wiąże się oczywiście z terminem zbiorów nasion. Wraz ze wzrostem samego przerobu nastąpił proporcjonalny progres w produkcji oleju. I tak, w przypadku oleju surowego jego produkcja wyniosła w 2017 roku 1084 tys. ton i była wyższa w stosunku do roku 2016 o 30 tys. ton. Z kolei w przypadku oleju rafinowanego członkowie PSPO wyprodukowali go łącznie w ubiegłym roku 416 tys. ton, a więc o 11 tys. ton więcej niż w 2016 roku.

– Zarówno w ujęciu rocznym, jak i sezonowym dane przerobowe PSPO wskazują, że o sytuacji w branży olejarskiej wprost decyduje krajowa podaż surowca, który nie musi martwić się o efektywne zagospodarowanie i szukać zagranicznych rynków zbytu. Ubiegłoroczne zbiory były znacznie lepsze niż te, które rozpoczynały sezon 2016/2017, dzięki czemu mogliśmy zanotować wzrost przerobu nasion w drugiej połowie ubiegłego roku. Jesteśmy silnie zespoleni z rolnikami, którzy dostarczają nam swoje zbiory i mam nadzieję, że ten układ będzie tylko umacniał pozycję branży olejarskiej w przemyśle spożywczym. Warto przy tej okazji podkreślić, że w procesie przerobu rzepaku, oprócz oleju powstaje cenny produkt białkowy, który jest niezwykle istotny w osiągnięciu poprawy krajowego bilansu białka. Uzysk śruty, bo o niej tutaj mowa, to ponad połowa przerobionego rzepaku – mówi Mariusz Szeliga, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.

– Gdyby nie problemy, jakie rolnicy mieli ze zbiorem rzepaku w lipcu 2017, zapewne mielibyśmy jeszcze więcej surowca na rynku, bo pierwsze zapowiedzi szacunków były wręcz znakomite. Jednak nasze dane pokazują, że niewielki, ale jednak, spadek przerobu rzepaku w Polsce w sezonie 2015/2016 nie stanowi trwałej tendencji rynkowej, co czego absolutnie nie ma podstaw z perspektywy popytowej w najbliższych latach kreowanych mocno przez sektor biopaliw. Polski biodiesel to przede wszystkim biodiesel właśnie z krajowego oleju rzepakowego, który stanowi ponad 90% wszystkich surowców wykorzystywanych na ten cel – dodaje Radosław Stasiuk, Wiceprezes PSPO.

– Za nami kolejny rok, który był trudny dla rolnictwa, jak również niezwykle intensywny pod względem dyskusji o przyszłości branży biopaliw. Zarówno PSPO, jak i cała Koalicja Na Rzecz Biopaliw, staraliśmy się aktywnie uczestniczyć w debacie rozgrywającej się tak na szczeblu krajowym dotyczącym nowelizacji ustawy biopaliwowej, jak i tej ogólnoeuropejskiej odnoszącej się do projektu nowej dyrektywy REDII, jaka ma obwiązywać od 2021 roku, podkreślając istotność sektora olejarskiego i uprawy rzepaku na cele paliwowe dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Dane PSPO dotyczące przerobu nasion i produkcji rzepaku pokazują, że nie jest to niszowa dziedzina w Polsce, a ważna część naszej gospodarki, która zasługuje na uwagę, w szczególności wobec niemal pewnego uszczuplenia budżetu na Wspólną Politykę Rolną UE w kolejnej perspektywie finansowej UE – podsumowuje Adam Stępień, dyrektor Generalny PSPO.

Źródło: PSPO