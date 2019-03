Więcej mąki, a mniej kaszy

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w pierwszych dziesięciu miesiącach br. produkcja mąki żytniej była o 12% wyższa niż przed rokiem i wyniosła 150 tys. t, zaś maki pszennej wyższa o 4%, sięgając 1510 tys. t. W piekarniach zatrudniających 50 osób i więcej zwiększono produkcję pieczywa, w tym głównie żytniego – o 3% do 55 tys. t.

– Największe zmiany odnotowano w odniesieniu do mąki żytniej. Jej produkcja w analizowanym okresie sięgnęła 150 tys. t, czyli była o prawie 12% wyższa niż przed rokiem. Przy czym, pomimo że w tym roku zebrano o 14% mniej żyta w relacji rocznej, to w lipcu-październiku br. (czyli w czterech pierwszych miesiącach bieżącego sezonu) produkcja mąki żytniej wyniosła 62 tys. t, czyli była o 13% wyższa wobec lipca-października 2017 r. Ma to pozytywne przełożenie na rynek pieczywa żytniego, którego w pierwszych dziesięciu miesiącach br. wyprodukowano 55 tys. t, czyli o 3% więcej niż rok wcześniej, zaś w lipcu-październiku br. – 23 tys. t, co oznacza przyrost o prawie 6% w relacji rocznej – mówi Marta Skrzypek ekspert rynku zbóż i oleistych BGŻ BNP Paribas

W ocenie ekspertów BGŻ BNP Paribas pomimo wzrostu, który notowany jest już czwarty rok z rzędu, produkcja zarówno mąki jak i pieczywa żytniego nadal pozostaje niszowa jeżeli ją porównać do artykułów pszennych.

– W bieżącym roku, w jego pierwszych dziesięciu miesiącach, produkcja mąki pszennej wyniosła 1510 tys. t, zatem 10- krotnie więcej niż mąki żytniej. Taki wynik oznacza przyrost o 4% w relacji rocznej. W samym lipcu-październiku br. produkcja przekroczyła 632 tys. t, czyli była o 4,5% wyższa niż w analogicznym okresie 2017 r. Zatem, podobnie jak w przypadku żyta, pomimo niższych zbiorów ziarna, produkcja mąki rośnie, choć zmiany nie są tak silne, jak dla mąki żytniej – komentuje Marta Skrzypek.

Jednocześnie, jak podkreśla ekspert BGŻ BNP Paribas spada produkcja kasz i mączki z pszenicy – w styczniu-październiku wyniosła ona 8,6 tys. t, czyli była o prawie 1% mniejsza w relacji rocznej. W tym samym czasie wzrosła (o 11% wobec 2017 r. do 18,0 tys. t) produkcja kasz jęczmiennych i (o ponad 9% do 4,3 tys. t) – gryczanych.

Źródło: BGŻ BNP Paribas