Więcej czasu na uzupełnienie wykształcenia dla młodych rolników

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wniosek zgłoszony podczas XII posiedzenia KRIR VI kadencji zwrócił się do wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka o zmianę przepisów w zakresie możliwości wydłużenia okresu uzupełnienia wykształcenia rolniczego w działaniu „Premie dla młodych rolników”

Okres ten zdaniem KRIR powinien zostać przedłużony do momentu złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty wsparcia.

– Bardzo często zdarzają się sytuacje, w których ośrodki nie wyznaczają terminów egzaminów zawodowych, czy to z powodu wcześniej pandemii COVID-19 czy innych przyczyn, co często skutkuje koniecznością zwrotu pomocy przez młodych rolników. Zniechęca to niepotrzebnie młodych ludzi do pozostawania na wsi – informuje KRIR.