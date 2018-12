Więcej cukru

Komisja Europejska przewiduje, że produkcja cukru z kampanii w roku gospodarczym 2017/2018 będzie w UE większa niż w roku 2016/2017 o 22% i wyniesie 20,6 mln ton. Produkcja ta będzie powiększona do 22 mln ton o cukier przeniesiony z roku gospodarczego 2016/2017.

– Większa produkcja w UE jest wynikiem wzrostu areału zakontraktowanych buraków cukrowych (o 17%, do 1 661 tys. ha), z uwagi na zniesienie kwot produkcyjnych cukru. Według danych KE bardzo duży wzrost produkcji cukru odnotowano na rynkach największych unijnych producentów, tj. we Francji (o 44%, do blisko 6 mln ton) i w Niemczech (o 39%, do 5 mln ton). Produkcja w Polsce może wzrosnąć o 19%, do 2,3 mln ton, a w Wielkiej Brytanii o 53%, do 1,4 mln ton – informuje Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

W roku gospodarczym 2017/2018 produkcja cukru w Polsce kształtuje się na poziomie znacząco wyższym niż w tym samym okresie roku 2016/2018. Zgodnie z danymi GUS w okresie od września2017 r. do stycznia 2018 r. w kraju wyprodukowano łącznie 2,2 mln ton cukru, o 10% więcej niż w tym samym okresie roku 2016/2017.

Źródło: KOWR