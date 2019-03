Więcej biomasy rolnej i leśnej

Priorytetem Alexandra Bachlera, nowego przewodniczącego grupy roboczej „Biopaliwa” Copa i Cogeca, jest zwiększenie udziału biomasy rolnej i leśnej w koszyku energetycznym UE po roku 2020, a także wprowadzenie stabilnej, długofalowej polityki dla biopaliw pozyskiwanych z roślin uprawnych.

– Biopaliwa są źródłem wielu korzyści związanych ze zmniejszaniem emisyjności transportu i ograniczeniem zależności od importu. Współprodukty są ważnym źródłem białek na pasze, dzięki czemu unijni hodowcy mogą w większej mierze uniezależnić się od produktów importowanych. Głównym priorytetem podczas mojej dwuletniej kadencji będzie doprowadzenie do stworzenia ambitnej, stabilnej, długoterminowej polityki biopaliw, by w pełni wykorzystać ich potencjał i zwiększyć udział biomasy rolnej i leśnej w branży grzewczej i chłodniczej – mówi Alexander Bachler z Austriackiej Izby Rolniczej (LKÖ).

Jego zdaniem aby to osiągnąć, UE musi wprowadzić w dyrektywie w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, która jest aktualnie negocjowana, obowiązek stosowania domieszek biopaliw dla dostawców paliw na poziomie co najmniej 14%, bez żadnych ograniczeń technicznych. UE również musi utrzymać na poziomie 7% do roku 2030 maksymalny udział biopaliw pozyskiwanych z roślin uprawnych, wykorzystywanych i rozliczanych w ramach celu energetycznego dla sektora transportu.

Jak podkreśla Copa – Cogeca, bardzo ważne są rzeczywiste cele obejmujące energię ze źródeł odnawialnych ustanowione w przyszłej dyrektywie UE, a nie sztuczne mnożniki dające mylne wrażenie co do wpływu tych narzędzi na środowisko. Skorzystają na tym jedynie paliwa kopalne. Udział oleju palmowego i jego pochodnych nie powinien być uwzględniony w osiąganiu celów klimatycznych i środowiskowych UE, przynajmniej dopóki nie uda się znaleźć rozwiązania problemów związanych ze zrównoważonością, takich jak wylesianie w krajach pochodzenia. Biopaliwa wytwarzane z unijnych surowców powinny mieć pierwszeństwo, gdyż są one źródłem wysokobiałkowych współproduktów i pasz.

– Unijne biopaliwa wytwarzane z roślin uprawnych są niezmiernie ważne dla osiągnięcia ambitnych celów UE w zakresie klimatu i energii po 2020 r., a także dla stworzenia przyjaznego środowisku sektora transportu i ożywionych obszarów wiejskich – podsumowuje Aleksander Bachler.

Źródło: Copa – Cogeca