Widzisz na drodze kombajn lub ciągnik? Zwolnij, nie trąb, jeżeli nie musisz

Żniwa idą pełną parą już w całym kraju. W tym roku wyjątkowo wcześnie. I jak co roku, wszystkim się śpieszy; rolnikom na pola czy do skupów, kierowcom do pracy czy na wakacje. I jak co roku bywa nieprzyjemnie.

Pośpiech to jedno, do tego słońce, upał. Wszystkim puszczają nerwy, także na drogach. A one nigdy nie są dobrym doradcą. Z jednej strony trudno się dziwić; sznurek aut za ciągnikiem czy kombajnem wlokącym się 25-30 km/h, a przecież wszyscy jak najszybciej chcą dotrzeć do celu. Nie tylko ślimacze tempo irytuje, bo zdarzają się, choć już coraz rzadziej, zmiany pasa ruchu bez odpowiedniej sygnalizacji czy nierzetelnie zabezpieczone ładunki na przyczepach.

Temat utrudnień na drogach podczas żniw powraca co roku jak bumerang. O ile jednak w dwóch ostatnich przypadkach można zrozumieć zdenerwowanie, to ślimacze tempo pojazdów rolniczych jest nie do przeskoczenia; nie wynika ono przecież ze złośliwości, lecz z ograniczeń wynikających z przepisów homologacyjnych, a i to niektórym kierowcom czasem trudno zrozumieć.

Udając się w dłuższe trasy, starajmy się wybierać więc te z ograniczeniami dla ciągników i pojazdów wolnobieżnych – będzie szybciej i bezpieczniej. Jeżeli się nie da, uzbrójmy się w cierpliwość. Ciągnik czy kombajn ważą zwykle kilka ton i choć jadą o wiele wolniej, są o wiele bardziej czułe na ruchy kierownicy niż samochód. Nie straszmy więc operatorów niepotrzebnymi ostrzeżeniami i nie zmuszajmy ich do nerwowych zachowań. Dla bezpieczeństwa nas wszystkich. To tylko jakieś 3 tygodnie w roku…