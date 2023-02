Widoków na podwyżki brak: Ceny zbóż 24.02.23

W minionym tygodniu na krajowym rynku zbóż działo się niewiele. Jedyną atrakcją były zmiany cen w granicach 10-20 zł na tonie, które nie mają wielkiego znaczenia przy obecnych stawkach. Sytuacja ta ma szansę utrzymać się jeszcze przez jakiś czas jak twierdzą kupujący.

Marazm cenowy- tak najkrócej można określić to co dzieje się na krajowym podwórku. Firmom skupowym nie zależy mocno na podnoszeniu cen, ponieważ towaru mają w bród. Z tego względu zapasy są uzupełniane na bieżąco bez zbytniego pośpiechu.

Trzeba jednak zauważyć, że zwiększa się obecnie ruch w punktach skupu, gdyż wiosnę mamy już za pasem i rolnicy niedługo przystąpią do wiosennych prac polowych, a to wymaga środków finansowych. Z rozmów z firmami skupowymi wynika, że niektóre z nich maja już zapełnione kalendarze odbioru zbóż od rolników nawet do końca marca. Niestety taka sytuacja nie będzie raczej sprzyjać podwyżkom cen w najbliższym czasie.

Z racji wspomnianych powyżej czynników obecnie za pszenicę w portach płaci się następujące stawki: za klasyczną pszenicę konsumpcyjną jest to tylko 1310 zł/t, 13,5% jest wyceniana po 1340 zł/t, a ta o 14% zawartości białka jest po 1380 zł/t. Nie dziwi więc fakt, że na krajowym rynku ceny są bardzo niskie i ograniczają się do poziomów najczęściej 1130–1260 zł/t.

Dość nisko notowany jest także jęczmień którego stawki najniższe stawki rozpoczynają się od 120 zł/t, choć takich ofert nie jest dużo. Przeważają ceny w okolicach 1 tys. zł a maksymalną stawką jest natomiast obecnie 1100 zł w przypadku zboża paszowego. Nieco lepiej jest z jęczmieniem konsumpcyjnym, który wyceniany jest obecnie od 1 tys. do nawet 1450 zł/t.. Nieco więcej niż za jęczmień paszowy kupujący są skłonni płacić za pszenżyto, gdzie minimalną ceną jest 950 zł a maksymalną 1150 zł/t.

Zawiedzeni mogą być z pewnością producenci żyta i to zarówno konsumpcyjnego jak i paszowego. Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 900 do 1050 zł/t, a paszowe od 840 do 1000 zł/t.

Nadal także ceny rzepaku nie rozpieszczają kupujących i pojawiają się oferty kupna nawet po 2150 zł/t, choć trzeba powiedzieć, że jest ich bardzo mało. Średnia cena skupu oscyluje obecnie w okolicach 2400 zł/t a maksymalnie można uzyskać 2640 zł/t.

Rozczarowani mogą również być ci, którzy posiadają na sprzedaż suchą kukurydzę, gdyż ceny skupu tego gatunku rozpoczynają się od 980 zł/t, a maksymalną ceną na chwilę obecną jest kwota 1220 zł/t.