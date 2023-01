Wiceminister Romanowski: ukraińskie zboże nie powinno pozostawać w naszym kraju

Wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski spotkał się dziś, 19 stycznia, z ukraińskim wiceministrem rolnictwa Markijanem Dmytrasewyczem – tematem rozmów był tranzyt produktów rolnych z Ukrainy przez terytorium Polski.

Wiceminister Romanowski deklarując wsparcie Ukrainy na arenie międzynarodowej zwrócił uwagę, że to wsparcie nie może powodować zakłóceń na polskim rynku wewnętrznym i być zagrożeniem dla polskich producentów i konsumentów: ukraińskie zboże wwożone do Polski nie powinno pozostawać w naszym kraju, ponieważ jego tranzyt ma służyć krajom najbardziej potrzebującym – tylko takie rozwiązanie przyczyni się do wzmocnienia światowego bezpieczeństwa żywnościowego.

Natomiast z powodu nadużyć ze strony nierzetelnych przewoźników i nieprawidłowości w handlu zbożem przeznaczonym na cele techniczne, polski resort rolnictwa zdecydował o wzmocnieniu nadzoru nad zbożem trafiającym do naszego kraju z Ukrainy.

Wiceminister Dmytrasewycz podziękował za wsparcie, jakie strona ukraińska otrzymuje ze strony polskiej, także w zakresie przewozu towarów rolnych, i zgodził się, że wszelkie przypadki nadużyć powinny być jak najszybciej wyjaśniane. Zadeklarował pełną współpracę w tym zakresie i poinformował, że strona ukraińska chce usprawnić przewozy tranzytowe zbóż w celu ich dalszego transportu do krajów trzecich, także przez polskie porty morskie.

Jak podaje serwis prasowy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rozmowy techniczne w tym zakresie będą kontynuowane przez wiceministrów obu krajów.