Wiadomości Rolnicze Polska wydanie 9/2019

Przedstawiamy skrót niektórych artykułów, które są publikowane w miesięczniku Wiadomości Rolnicze Polska. Poniższe artykuły w całości oraz wiele innych artykułów można przeczytać we wrześniowym wydaniu gazety. Wersję elektroniczną WRP publikujemy na naszej stronie https://www.wrp.pl/czytaj-on-line/Zachęcam do lektury.

Już w najbliższym wydaniu wrześniowym Wiadomości Rolnicze Polska przeczytasz o:

W dziale UPRAWA ROŚLIN:

Młody rzepak musi mieć co jeść.

Aby rośliny ozime przetrwały ciężką zmienną pogodę i wiosną szybko ruszyła ich wegetacja, muszą się do tych procesów dobrze przygotować. Należy im zapewnić optymalne warunki wschodów, a potem wzrostu do wykształcenia doskonale przygotowanych do zimowania korzeni, szyjki korzeniowej, rozety liściowej – generalnie całej młodej rośliny.

Czytając wrześniowe wydanie Wiadomości Rolnicze Polska dowiesz się więcej na temat dokarmiania roślin rzepaku, od czego ono zależy i jakie mikro i makro składniki oraz pierwiastki są najważniejsze.

PDO zbóż ozimych dla województw

W ramach PDO – Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego prowadzone są w skali całego kraju obserwacje wzrostu i plonowania ważnych gospodarczo odmian roślin uprawnych, w tym zbóż ozimych. Na podstawie uzyskanych wyników, opinii od rolników indywidualnych oraz ich stowarzyszeń/związków, samorządów, naukowców, doradców, firm hodowlanych, itp. wskazano najbardziej nadające się odmiany roślin uprawnych dla danych województw.

Czytając wrześniowe wydanie WRP dowiesz się o co chodzi z PDO, przejrzysz odmiany roślin uprawnych, które są najlepsze dla Twojego rejonu.

Zabiegi przed siewem zbóż ozimych

Wadliwe zmianowanie roślin, spowodowane najczęściej zbyt dużym udziałem zbóż w strukturze zasiewów (w Polsce ponad 70%), niekiedy również rzepaku, prowadzi z biegiem lat do jednostronnego nawożenia, ograniczenia bioróżnorodności, w tym środowiska ryzosfery, nasilenia zachwaszczenia oraz kumulacji w otoczeniu patogenów i szkodników. Konsekwencją tego jest redukcja plonów, a często również ich jakości.

We wrześniowym wydaniu WRP dowiesz się jak postępować by osiągnąć zoptymalizowany plon i by jego jakość była jak najwyższa.

W dziale TECHNIKA ROLNICZA:

Czynniki wpływające na jakość i energochłonność orki.

Podstawowy, ogólny cel uprawy gleby pozostaje niezmienny od lat. Jest w nim stworzenie w środowisku glebowym optymalnych warunków zarówno do umieszczenia i kiełkowania materiału siewnego uprawianych roślin, jak też do dalszego ich wzrostu i rozwoju dla wytworzenia maksymalnego plonu o pożądanej jakości. Pług jest podstawowym narzędziem w klasycznej uprawie gleby. Pomimo, że orka wymaga dużych nakładów energetycznych, rolnicy doceniają jej walory agrotechniczne. Jakie to walory i jakie czynniki wpływają na jakość orki dowiesz się w artykule w wydaniu wrześniowym.

Jakie to walory i jakie czynniki wpływają na jakość orki dowiesz się w artykule w wydaniu wrześniowym.

Uniwersalność obniża koszty.

Rozrzutnik obornika staje się maszyną coraz bardziej uniwersalną. Trudno się dziwić – w dobie rosnących kosztów produkcji, rolnicy dążą do tego, aby raz zakupioną maszynę wykorzystywać w ciągu sezonu w maksymalnym stopniu.

Obecnie rozrzutnik nie służy już tylko do nawożenia organicznego, ale także do wapnowania, czy też do transportu materiałów objętościowych, np. zielonki z pola do silosu. Warunkiem wszechstronnego wykorzystania takiej maszyny jest odpowiednie jej doposażenie.

W jaki sposób doposażyć rozrzutnik by służył w gospodarstwie na wielu płaszczyznach i jednocześnie obniżał koszty produkcji dowiesz się czytając najbliższe 09/2019 wydanie WRP.

W dziale HODOWLA ZWIERZĄT:

Ketoza – choroba zawodowa krów wysokomlecznych

Ketoza jest popularną chorobą przemiany materii u krów, szczególnie wysokomlecznych, będących w szczytowym okresie laktacji. Występuje w formie klinicznej lub subklinicznej. Ta pierwsza może dotyczyć 2-15% polskiego pogłowia krów wysokomlecznych, natomiast 40-60% wysoko produkcyjnych krów cierpi na formę subkliniczną, której towarzyszy brak zewnętrznych objawów.

Jeśli chcesz dowiedzieć wszystkiego o przyczynach, leczeniu a przede wszystkim zapobieganiu ketozie sięgnij po 09/2019 WRP.