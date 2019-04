Wiadomości Rolnicze Polska wydanie 4/2019

Przedstawiamy skrót niektórych artykułów, które są publikowane w miesięczniku Wiadomości Rolnicze Polska. Poniższe artykuły w całości oraz wiele innych artykułów można przeczytać w Kwietniowym wydaniu gazety zamawiając prenumeratę lub dzwoniąc pod numer +48 600-489-611, aby dowiedzieć się w jaki sposób otrzymać bezpłatny egzemplarz wydania. Wersję elektroniczną WRP publikujemy na naszej stronie https://www.wrp.pl/czytaj-on-line/ Zachęcam do lektury.

W dziale UPRAWA ROŚLIN:

Wprowadź do płodozmianu grykę

Wadliwe zmianowanie roślin, spowodowane najczęściej zbyt dużym udziałem zbóż, niekiedy również roślin z rodziny kapustowatych (rzepak, gorczyce, kalafior, brokuł, kapusty) w strukturze upraw, a w konsekwencji ich częsta uprawa po sobie, prowadzi do coraz większej presji chorób i szkodników na danym obszarze. Aby temu zapobiec, jednocześnie uwzględniając wymóg wdrażania zasad integrowanej ochrony roślin, warto w zmianowaniu uwzględnić udział gatunków z innych rodzin botanicznych.

W artykule „Wprowadź do płodozmianu grykę" znajdziecie Państwo praktyczne wskazówki i zalecenia dotyczące warunków uprawy gryki i pełnej agrotechniki.

Szkodniki – wzrastające znaczenie

Stopniowy wzrost znaczenia szkodników w uprawach rolniczych wynika z dynamicznych zmian, które zachodzą w agrocenozach. Wynikają one głównie ze struktury zasiewów, stosowanych nowych technologii hodowli i uprawy oraz zmian klimatycznych. Rośnie znaczenie gatunków do niedawna sprawiających niewielkie problemy i zwykle tylko lokalnie. Pojawiają się także szkodniki nowe lub uaktywniają się takie, o których już dawno zapomniano, a które obecnie niebezpiecznie poszerzają swój zasięg występowania.

O tym, na jakie nowe gatunki owadów i roztoczy zwracać uwagę w poszczególnych uprawach przeczytasz w nowym, kwietniowym wydaniu Wiadomości Rolnicze Polska – w artykule „Szkodniki – wzrastające znaczenie".

Gdy rzepak kwitnie potrzebna jest ochrona

W tym sezonie rzepak na większości plantacji dobrze rośnie i się rozwija. Jesienią i zimą jego stan zdrowotny nie budził większych zastrzeżeń. Podobnie jest teraz, gdy rozpoczął się intensywny wzrost rzepaku.

Wegetacja ruszyła wcześniej, w porównaniu z rokiem 2018, dlatego też liczyć się trzeba z przyspieszeniem zabiegów ochrony, szczególnie organów plonotwórczych.

O tym kiedy prowadzić zabiegi fungicydowe i czym je wykonać – w artykule „Gdy rzepak kwitnie potrzebna jest ochrona" w wydaniu kwietniowym Wiadomości Rolnicze

W dziale TECHNIKA ROLNICZA:

Przygotowanie opryskiwacza polowego do pracy

Przygotowanie opryskiwacza do pracy to obowiązek ustawowy. Obowiązek ten został uregulowany ustawą z dnia 12.07.1995 r. (Dz.U. nr 90, poz.446 z póź. zm.).Zgodnie z nią , środki ochrony roślin mogą być rozpylone wyłącznie za pomocą sprawnego technicznie opryskiwacza, który nie powoduje szkodliwego wpływu na ludzi, zwierzęta i środowisko. Dlatego należy wiedzieć , jak właściwie przygotować opryskiwacz do pracy.

Po każdym zakończonym okresie agrotechnicznym, przed każdym wyjazdem w pole powinno się sprawdzić stan techniczny zespołów roboczych opryskiwacza i przeprowadzić odpowiednie regulacje.

W wydaniu kwietniowym WRP dowiesz się jak odpowiednio przygotować opryskiwacz do pracy i na co zwrócić szczególna uwagę.

Dwa przepisy na sianokiszonkę

Zbiór zielonek na kiszonkę lub sianokiszonkę to obecnie podstawowa metoda konserwacji pasz objętościowych w większości gospodarstw ukierunkowanych na chów bydła. Metod zbioru jest wiele i każda z nich ujawnia swoje zalety oraz wady, zarówno podczas sianokosów, jak i na etapie skarmiania paszy. Przyjrzyjmy się dwóm technologiom, praktykowanym w większych gospodarstwach.

W gospodarstwach o mniejszej i średniej wielkości prym wiedzie metoda zakiszania w belach cylindrycznych, realizowana w różnorodny sposób – zarówno z użyciem prasoowijarki, jak i prasy oraz owijarki osobno. Pozyskiwana w ten sposób pasza jest magazynowana w podzielnych porcjach o masie ok. 500-800 kg, co pozwala na niezbyt szybkie skarmianie kiszonki bez ryzyka jej psucia się.

Zbiór zielonki do pryzmy lub silosu wymaga dokładnego rozdrobnienia roślin oraz przetransportowania sieczki w miejsce składowania. Realizowany jest zasadniczo na dwa sposoby.

W dziale HODOWLA ZWIERZĄT:

Produkcja i spożycie jagnięciny w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej

Do końca lat 80-tych XX wieku w Europie Środkowej, w tym w Polsce, dominowały owce o cienkiej wełnie (merynosy). Merynosy były utrzymywane dla strategicznego surowca – wełny dla potrzeb armii krajów RWPG. W końcu XX wieku wełna przegrała konkurencję z włóknami chemicznymi i jest wykorzystywana głównie lokalnie do produkcji wyrobów tradycyjnych. Kraje utrzymują przede wszystkim owce, które stanowią lokalne dziedzictwo kulturowe. W basenie morza Śródziemnego dominują owce o użytkowaniu mlecznym i pozyskuje się lekkie tuszki jagnięce do celów kulinarnych (masa tusz nie przekracza 13 kg). Na zachodzie Europy (Wielka Brytania, Niemcy, Holandia) są użytkowane owce o kierunku mięsnym (masa tusz 18-22 kg).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej jak wygląda sytuacja i perspektywy produkcji i spożycia jagnięciny w Polsce sięgnij po 04/2019 WRP