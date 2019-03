Wiadomości Rolnicze Polska wydanie 3/2019

Przedstawiamy skrót niektórych artykułów, które są publikowane w miesięczniku Wiadomości Rolnicze Polska. Poniższe artykuły w całości oraz wiele innych artykułów można przeczytać w marcowym wydaniu gazety zamawiając prenumeratę lub dzwoniąc pod numer +48 600-489-611, aby dowiedzieć się w jaki sposób otrzymać bezpłatny egzemplarz wydania. Wersję elektroniczną WRP publikujemy na naszej stronie www.wrp.pl. Zachęcam do lektury.

Już w najbliższym wydaniu marcowym Wiadomości Rolnicze Polska przeczytasz o:

W dziale UPRAWA ROŚLIN:

Rzepak – dokarmianie na wiosenny star

Plony rzepaku ozimego kształtują się już jesienią, bowiem po wytworzeniu rozety – w fazie 8 liści, tworzą się w ich kątach zawiązki przyszłych pędów bocznych i organów generatywnych. Niemniej ostatecznie na uzyskany plon wpływa zrównoważone zaopatrzenie roślin w azot i inne składniki, w całym okresie ich wegetacji.

Najważniejszy wiosną jest azot ale nie sam

Ważne dla plonowania rzepaku jest ustalenie racjonalnej dawki azotu, który w największym stopniu decyduje o plonach. W zależności od stanowiska oraz prognozowanych plonów, ilość azotu wnoszonego wiosną powinna się kształtować w granicach 120–180 kg N/ha. Najlepiej ją podać w 2 dawkach doglebowych oraz 2 lub 3 dolistnych. Główną dawkę azotu (do 60%) poleca się przed lub z chwilą ruszenia wiosennej wegetacji (marzec–początek kwietnia).

Stonka kukurydziana – problemem samych rolników

Zniesienie statusu szkodnika kwarantannowego (w 2014 r.) nie zakończyło problemu związanego ze stonką kukurydzianą. Ktokolwiek wczytał się w uzasadnienie decyzji wie, że znosząc kwarantannę na stonkę Komisja Europejska sama przyznała, iż dotychczasowe przepisy fitosanitarne nie powstrzymały ekspansji szkodnika (stale zwiększał się jego zasięg) i nie udało się go wytępić. Wskazano jednak, że istnieją narzędzia pozwalające na ograniczanie liczebności gatunku, które powinny być stosowane w poszczególnych krajach. Nic nowego – o tych narzędziach wiedzieliśmy od dawna. Zniesienie kwarantanny choć ułatwia gospodarowanie, to jednak powoduje, że teraz za problem stonki na polach odpowiedzialni stają się sami rolnicy – to na nich spada teraz obowiązek dbania, aby w ramach dostępnych metod stonka nie była zagrożeniem.

Stonka kukurydziana jest gatunkiem wyjątkowym i nie powinna być marginalizowana, a jej szkodliwość umniejszana. Jest niesamowicie mobilna, wysoce płodna (samica składa do 1400 jaj), a zwłaszcza łatwo adaptuje się do warunków środowiska. Widać to choćby po jej biologii, a szczególnie po terminach nalotu chrząszczy – w pierwszych latach obecności w kraju występowały na roślinach zwykle od końca lipca do września. W kolejnych latach okres ten zaczął się wydłużać, ale w 2018 r. pobity został rekord występowania – chrząszcze pojawiły się na polach pod koniec czerwca, a ostatnie owady wykrywano w pierwszej połowie listopada, nawet gdy kukurydzy nie było na polu – chrząszcze żerowały wówczas na kwitnących chwastach (nawłoci). To pokazuje, że szkodnik jest wysoce ekspansywny a chrząszcze poszukujące pyłku stają się niezależne od kukurydzy, gdyż jako polifagi są już stwierdzane na kwitnących chwastach (np. komosa, nawłoć, mlecz polny, mniszek polny, ostrożeń polny), ale także i roślinach uprawnych (np. cukinia, dynia, ogórek, słonecznik, topinambur).

Już od kilku lat obserwuje się coraz więcej chrząszczy na polach kukurydzy.

W dziale TECHNIKA ROLNICZA:

Inteligentna hydraulika

Z ust sprzedawców ciągników i maszyn rolniczych coraz częściej usłyszeć można magiczne określenie „load sensing”. Co to właściwie jest i czemu ma służyć? Pojęcie to odnosi się do układu hydraulicznego ciągnika i współpracującej z nim maszyny, i oznacza mniej więcej tyle, co „system wykrywający obciążenie”. I oczywiście reagujący na nie – ale o tym za chwilę. Zacząć należy od klasycznego układu hydraulicznego.

Niepotrzebne straty energii

Tradycyjny układ hydrauliczny ciągnika bazuje najczęściej na zębatej pompie o stałym wydatku. Oznacza to, że olej jest przez nią przetaczany cały czas, niezależnie od aktualnego zapotrzebowania. Jeżeli żaden odbiornik (siłownik lub silnik hydrauliczny) nie pobiera w danym momencie oleju, ten powraca do zbiornika. Takie przetaczanie oleju generuje zbędne opory oraz nagrzewanie się oleju, co wiąże się ze zwiększonym zużyciem paliwa. Ponadto znaczne straty energii występują w przypadku tłoczenia oleju przez zawór przelewowy.

Jaka uprawa, taki siew

O tym, że dobre i równomierne wschody roślin bezpośrednio rzutują na jakość i ilość osiąganego plonu, nikogo nie trzeba przekonywać. Warto jednak pamiętać, w jak znacznym stopniu na rozwój roślin wpływa odpowiednia uprawa przedsiewna.

Można się doszukiwać wielu czynników wpływających na jakość wschodów roślin na etapie siewu – i słusznie. Zarówno obsada roślin (dawka wysiewu), głębokość umieszczenia materiału siewnego, jak i zagęszczenie gleby w pobliżu nasion decydują o prawidłowym kiełkowaniu oraz wzroście roślin właściwie w każdej fazie rozwojowej. Przestrzeganie określonych zasad podczas siewu przyczynia się także do ograniczenia presji różnorodnych patogenów. Jednak prawidłowe wykonanie siewu zbóż, rzepaku, buraków, kukurydzy czy innych roślin jest możliwe tylko na odpowiednio przygotowanym podłożu.

W dziale HODOWLA ZWIERZĄT:

Smakowitość paszy

Wartość pokarmowa pasz to nie tylko składniki odżywcze, ale również ich smakowitość. Smak paszy bowiem wpływa na jej pobranie, a to z kolei ma istotne znaczenie na produkcyjność naszych zwierząt. Wysokie pobranie paszy pozwala w pełni wykorzystać potencjał genetyczny tkwiący w zwierzętach i tym samym jest czynnikiem rzutującym na opłacalność produkcji zwierzęcej. Nie wszystkie jednak komponenty pasz, stosowane dziś w żywieniu zwierząt, są przez nie chętnie pobierane.

