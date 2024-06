Węgierska prezydencja w UE. Minister rolnictwa: Ukrainie należy powierzyć sprzedaż swoich produktów na tradycyjnych rynkach

Minister rolnictwa Węgier István Nagy zapowiedział w Luksemburgu, że podczas węgierskiej prezydencji w UE rozpoczynającej się 1 lipca Węgry będą zabiegać o włączenie rolnictwa do najważniejszych polityk UE. Ważne też jest, aby po otwarciu ukraińskich portów morskich, powierzyć Ukrainie sprzedaż swoich produktów na tradycyjnych rynkach na Bliskim Wschodzie, w Azji i Afryce.

Jak informuje węgierskie Ministerstwo Rolnictwa, w poniedziałek na konferencji prasowej po spotkaniu ministrów rolnictwa państw członkowskich UE w Luksemburgu węgierski minister rolnictwa zapowiedział, że rolnictwo będzie jednym z głównych tematów węgierskiej prezydencji w UE.

Rolnictwo ma być odporne, konkurencyjne i skupione na rolnikach

– Węgry chcą mieć pewność, że rolnictwo przyszłości będzie odporne na kryzys, konkurencyjne, zrównoważone, skupione na rolnikach i oparte na wiedzy. Sprawy dotyczące rolnictwa, które nie zostały jeszcze zamknięte przez prezydencję belgijską, zostaną rozpatrzone przez prezydencję węgierską, ale Węgry rozpatrzą także nowe sprawy, takie jak działania przeciwko marnotrawieniu żywności lub ochrona gleby – powiedział István Nagy.

Nowa WPR ma być prostsza i skuteczniejsza

Węgierska prezydencja będzie odbywać się częściowo w fazie przejściowej pomiędzy urzędowaniem obecnej i przyszłej Komisji Europejskiej. Dlatego Węgry chcą wypracować wytyczne dla kolejnej Wspólnej Polityki Rolnej.

– W czasie prezydencji muszą zostać przyjęte konkluzje Rady, które będą dotyczyć tego, jaka powinna być wspólna polityka rolna na najbliższe pięć lat, jakie powinny wejść w życie uproszczenia i nowe zasady – mówił Nagy. – Mamy nadzieję, że w przyszłości uda nam się wdrożyć nową wspólną politykę rolną, która będzie znacznie prostsza i skuteczniejsza.

Współpraca UE z V4 priorytetem

Równolegle z posiedzeniem wszystkich ministrów rolnictwa UE odbywało się spotkanie ministrów rolnictwa V4, w której z kolei prezydencję obejmuje Polska. Zdaniem węgierskiego ministra jest to dobry zbieg zdarzeń.

– Węgry będą priorytetowo traktować sprawy, które mogą przynieść nadzwyczajne korzyści Czwórce Wyszehradzkiej – mówił István Nagy.

Ukraina powinna sprzedawać na swoich tradycyjnych rynkach

Węgierski minister powiedział też, że zadaniem Węgier będzie monitorowanie i raportowanie Komisji Europejskiej wszelkich procesów zachodzących z Ukrainy w zakresie eksportu zbóż lub jakichkolwiek innych produktów rolno-spożywczych. Zdaniem Nagy’ego po otwarciu portów ukraińskich należy powierzyć Ukrainie sprzedaż swoich produktów na tradycyjne ukraińskie rynki na Bliskim Wschodzie, w Azji i Afryce.

Te same zasady dla żywności wyprodukowanej w UE i importowanej

István Nagy podkreślił również, że te same zasady produkcji powinny obowiązywać w odniesieniu do wszystkich produktów spożywczych i rolnych przybywających do Unii Europejskiej, a także do wszystkich produktów wytwarzanych w Unii.

– Fakt, że te zasady mają zastosowanie również do produktów wytwarzanych w UE, musi być egzekwowany z możliwie największą siłą, ponieważ w ten sposób rolnicy mogą uzyskać ochronę i zachować konkurencyjność – powiedział węgierski minister rolnictwa w przededniu objęcia przez Węgry prezydencji w Unii Europejskiej.