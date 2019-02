Weekend za pół ceny w agroturystyce

Tylko do 26 sierpnia właściciele gospodarstw agroturystycznych mogą zgłaszać swój udział do akcji ,,Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny ” organizowanej przez Polską Organizację Turystyczną we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki.



Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.polskazobaczwiecej.pl/formularz-dodawania-obiektow. Rejestracja rozpoczęła się 16 lipca, a zakończy się 26 sierpnia. Sprzedaż ofert ruszy 19 września, a finał akcji zaplanowano na weekend od 5 do 7 października.

Dla miast, gmin czy wsi to wyjątkowa okazja do promocji swoich atrakcji. Akcja ta, to dodatkowe korzyści, również poza głównym sezonem turystycznym. Okazyjne oferty, to szansa na dotarcie do znacznie większej grupy turystów – zachęca do udziału w akcji resort rolnictwa.

Akcja Polskiej Organizacji Turystycznej i Ministerstwa Sportu i Turystyki ma na celu prezentację ogólnopolskiej oferty turystycznej i zachęcenie rodaków do korzystania z atrakcji i usług turystycznych na terenie całego kraju, również poza głównym sezonem wakacyjnym. Takie działanie wpływa na pobudzanie krajowego ruchu turystycznego i zwraca uwagę Polaków na możliwość spędzania wolnego czasu w Polsce. Akcja ma również pozytywny wpływ na wzrost znaczenia turystyki jako dziedziny polskiej gospodarki.

W ostatniej wiosennej edycji akcji partnerami zostało 661 podmiotów które zaangażowały się w kampanię i zaoferowały swoje produkty oraz usługi w obniżonych o 50 proc. cenach. Z akcji skorzystało ponad 132 tys. Polaków.

W przeprowadzonym na zlecenie POT badaniu podczas czwartej edycji akcji, aż 96 proc. partnerów wskazało, że widzi korzyści płynące z udziału w akcji, a 90 proc. zadeklarowało udział w kolejnych edycjach.

Źródło: POT