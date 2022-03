We wtorek od rana notowania pszenicy na MATIF ostro w górę

Cena pszenicy wzrosła wczoraj na paryskiej giełdzie MATIF o ponad 11 proc., kukurydzy o ponad 7,51 proc., a rzepaku o prawie 4 proc. Początek dzisiejszej sesji upłynął również pod znakiem dynamicznych wzrostów cen.

Na godz. 10.50, czyli na 20 min. od otwarcia cena pszenicy na MATIF-ie osiągnęła 340,75 EUR/t, czyli o 5,66 proc. więcej niż podczas wczorajszego zamknięcia. Cena kukurydzy wzrosła o 4,42 proc. do 324,75 EUR/t, a rzepaku o 2,51 proc. do 774,5 EUR/t. Nieco mniejsza skala wzrostów obserwowana jest w Chicago; tam nie przekraczają one 3,5 proc.

– Ceny pszenicy są ciągnięte w górę przez mocno drożejącą kukurydzę. Eksport ukraińskiej kukurydzy zamarł, a świat musi znaleźć ekwiwalent dla kilkunastu milionów ton tego zboża, które miały być wyeksportowane przez Ukrainę. Do tej pory Ukraina wyeksportowała niecałe 19 mln ton kukurydzy z oczekiwanych do końca sezonu ponad 33 mln ton. Do tego zagrożone są siewy wiosenne kukurydzy na Ukrainie – informuje e-WGT.

Wczoraj mocno zdrożałą ropa; brent o 3,12 proc., a WTI o 4,51 proc. (odpowiednio do 100,99 i 95,72 USD za baryłkę).

