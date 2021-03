We wspólnej polityce rolnej są zapisane rozwiązania dla… problemu nierówności płci na wsiach w Unii Europejskiej

W ostatnich latach powoli wzrasta liczba kobiet pracujących w rolnictwie. Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że ​​średnio 29% gospodarstw w całej UE jest zarządzanych przez kobiety.

Na Litwie i Łotwie prawie połowa wszystkich gospodarstw jest zarządzana przez kobiety. Z kolei na Malcie, w Niemczech, Danii i Holandii odsetek kobiet zarządzających gospodarstwami rolnymi nie przekracza 10%.

Dla Komisji Europejskiej kluczowym wyzwaniem jest przyciągnięcie kolejnego pokolenia europejskich rolników . Sektor rolnictwa w Europie jest zdominowany przez starszą populację. Aktualne dane pokazują, że zaledwie 4,2% kobiet-rolników ma mniej niż 35 lat. Biorąc pod uwagę, że 42% kobiet pracujących w rolnictwie ma ponad 65 lat. (w przeciwieństwie do zaledwie 29,2% w przypadku mężczyzn) jest możliwe, że różnica między płciami w rolnictwie będzie w przyszłości jeszcze bardziej się powiększać.

– W Unii Europejskiej istnieje pomoc dla młodych kobiet zainteresowanych karierą w rolnictwie. UE nie tylko będzie wspierać nowych rolników poprzez swój zwykły system wsparcia dochodów, ale może również zapewnić fundusze na rozwój obszarów wiejskich, aby pomóc młodym kobietom rozpocząć pracę w rolnictwie. To zobowiązanie do rozwiązania problemu nierówności płci w UE jest zapisane we wspólnej polityce rolnej (WPR): kraje UE są zobowiązane do uwzględnienia sytuacji kobiet na obszarach wiejskich podczas opracowywania programów rozwoju obszarów wiejskich – informuje Komisja Europejska.

Równość płci jest również uwzględniana jako zagadnienie przekrojowe w całym programie badań i innowacji „Horyzont 2020”, którego celem jest wspieranie równowagi płci w zespołach badawczych; zapewnienie równowagi płci w procesie podejmowania decyzji oraz włączenie wymiaru płci do treści badań i innowacji. W ramach programu „Horyzont Europa”, kolejnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2021–2027), zobowiązania te ulegają wzmocnieniu.

A my zastanawiamy się, czy aby Unia Europejska nie ma ważniejszych problemów związanych z nową wspólną polityką rolną?

