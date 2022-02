Wczorajsze notowania zbóż i rzepaku na MATIF zakończyły się wzrostami

Ryzyko geopolityczne jest dominującym czynnikiem na giełdowym rynku zbóż. Rosja posuwa się coraz dalej w konflikcie z Ukrainą na co Zachód odpowiada ograniczonymi sankcjami. Wydaje się, że wojny takiej, jaką zapowiadają zachodni przywódcy nie będzie, a Rosja zajmie oficjalnie dwie zbuntowane republiki.

Zdaniem samej Ukrainy rosyjskie wojska przy granicach są przynajmniej dwukrotnie mniejsze niż twierdzi Zachód i nie mają zdolności bojowej do inwazji.

Mimo to duża zmienność pozostanie i wynikać będzie z nakładanych nawzajem sankcji gospodarczych, w tym możliwych ograniczeń rosyjskiego eksportu. Trzeba też pamiętać, że z Doniecka już jest bardzo blisko do portu Mariupola leżącego przy Morzu Azowskim. Ewentualne walki w tym rejonie wpłynęłyby na ograniczenia w eksporcie ukraińskich zbóż.

Jak informują analitycy ewgt.com.pl pszenica wzrosła o 0,83 proc. do 274 euro/t a kukurydza zanotowała wzrost o 1,18 proc. do 257 euro/t. Spory wzrost zanotował również rzepak, który wzrósł o 1,74 proc. do 716 ruto/t.

Rynki amerykańskie były natomiast w poniedziałek zamknięte z okazji Dnia Prezydenta. Dzisiaj w handlu nocnym ceny zbóż i kompleksu sojowego są znacznie wyższe ze względu na pogorszenie stosunków na linii Ukraina (Zachód) – Rosja.