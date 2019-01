Wcześniejsza emerytura rolnicza

Rolnik, który do dnia 31 grudnia 2017 r. ukończył wiek 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna), posiada co najmniej 30 letni okres rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego oraz zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, może złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę rolniczą.

Jeśli rolnicy spełniali te warunki przed 31 grudnia 2017 r., uzyskają prawo do emerytury rolniczej. Mogą złożyć wniosek teraz, jednak w takim przypadku emerytura rolnicza będzie przysługiwała nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku.

– Do wniosku rolnik powinien dołączyć dokument stwierdzający fakt zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, np. akt notarialny przenoszący własność i posiadanie gospodarstwa rolnego na inną osobę, umowę dzierżawy spełniającą warunki określone w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. zawartą co najmniej na 10 lat i zgłoszoną do ewidencji gruntów i budynków, z osobą nie będącą: małżonkiem emeryta lub rencisty,

jego zstępnym lub pasierbem, osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym, małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b) lub c) – informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Jak podkreśla KRUS na podstawie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2012 r. (sygn. akt II UK 82/11), dopuszcza się również zawarcie umowy dzierżawy z dzieckiem. Rodzice wydzierżawiając gospodarstwo rolne dziecku są zobowiązani do złożenia oświadczeń o nieprowadzeniu działalności rolniczej na tym gospodarstwie.

Źródło: KRUS