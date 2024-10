Ważne obowiązki dla rolników starających się od dopłaty i dofinansowania. Bez nich pieniędzy nie będzie

Pierwszy z nich dotyczy rolników ubiegających się o dofinansowanie w ramach naboru na inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu, drugi zaś dopłąt dobrostanowych. W obydwu przypadkach chodzi o obowiązkowe szkolenia.

O szczegółach naboru na inwestycje, które przyczyniają się do ochrony środowiska i klimatu pisaliśmy tutaj. W największym skrócie to 200 tys. zł na beneficjenta, które będzie można przeznaczyć m.in. na opryskiwacze, aplikatory doglebowe, maszyny do uprawy uproszczonej i wiele innych.

Bez szkolenia nie ma pieniędzy

Nie można jednak zapomnieć o obowiązkowym 2-dniowym szkoleniu “Zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba, powietrze, klimat”. Takie szkolenia organizują wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego i takie szkolenie należy odbyć przed złożeniem wniosku o płatność, czyli przed 23 października. Szkolenie jest dwudniowe i odbywa się w formule hybrydowej; online i wyjazd terenowy (do gospodarstwa). Czasu pozostaje więc niewiele. Więcej szczegółów dotyczących szkolenia można znaleźć tutaj.

Ważne dla beneficjentów dopłat dobrostanowych

W przypadku dopłat dobrostanowych od 2024 rolnicy z nich korzystający mają obowiązek ukończyć szkolenie z zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej. Tutaj czasu jest trochę więcej, ponieważ można je odbyć do 21 marca 2025 roku. Te szkolenia odbywają się w pełni online i organizowane są przez ODR-y.

Jak informuje Mazowiecki Oddział Doradztwa Rolniczego, po ukończeniu szkolenia zaświadczenie należy załączyć do swojego indywidualnego konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Zaświadczenie można dołączyć do wniosku lub po terminie składania wniosków w korespondencji z ARiMR z dopisanym nr sprawy (wymagane) najpóźniej do 21 marca 2025 roku.