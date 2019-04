Ważne dla rolników produkujących metodami ekologicznymi

W związku z napływającymi informacjami, dotyczącymi wprowadzania do obrotu pasz konwencjonalnych oznakowanych terminami tj. „bio” i „eko” lub innymi terminami mogącymi wprowadzać w błąd poprzez sugerowanie, że odnoszą się do ekologicznej metody produkcji, producentów poszukujących pasz do produkcji ekologicznej, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno–Spożywczych informuje, że przy zakupie pasz jak i innych surowców należy zwracać szczególną uwagę na to czy są to produkty ekologiczne lub czy mogą być stosowane w rolnictwie ekologicznym.

Jak zaznacza IJHARS nie wszyscy producenci pasz zawierających w nazwie swojej firmy termin „bio” lub „eko” wytwarzają produkty rolnictwa ekologicznego. Bardzo często takie pasze (lub surowce) oznakowane są również informacją, że nie jest to produkt ekologiczny w rozumieniu rozporządzenia (WE) 834/2007 lub, że nie jest przeznaczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

Producenci ekologiczni chcący uniknąć ryzyka zastosowania paszy czy surowca niepochodzącego z produkcji ekologicznej, powinni dokładnie zapoznawać się z informacjami zamieszczonymi na etykietach produktów lub w razie wątpliwości zwrócić się z prośbą o pomoc do jednostki certyfikującej lub IJHARS.

Źródło: IJHARS