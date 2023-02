Warunkowość. Co zrobić, aby dostać pełne płatności w nowej WPR? Ekspert wyjaśnia [video]

Aby otrzymać dopłaty bez potrąceń w nowej perspektywie finansowej Wspólnej Polityki Rolnej, rolnicy będą musieli spełniać zasady warunkowości. Na czym polega warunkowość i jak do niej podejść? podczas piątkowej konferencji firmy Wialan w Chęcinach wyjaśniał nam ekspert ds. programów WPR, Marek Krzysztoforski.

Warunkowość to wymagania wobec rolników, na podstawie których rolnik może mieć wypłacone 100% płatności. Warunkowość to kontynuacja dawnych wymogów wzajemnej zgodności, do czego dołączono dotyczące dużych gospodarstw zazielenienie.

Warunkowość dzieli się na dwie grupy: wymagania statutowe, czyli wymagania dotyczące przestrzegania już funkcjonującego prawa polskiego. Drugi element to wymagania GAEC, czyli normy dobrej kultury rolnej. Jest ich 9 i nakładają one na rolników pewne zobowiązania dotyczące przede wszystkim ochrony środowiska i bioróżnorodności.

Zasad warunkowości nie znamy jeszcze w wersji ostatecznej, jednak znamy już ich wyraźny zarys, a można je sprawdzić na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod tym linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/warunkowosc