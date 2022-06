Warsztaty polowe firmy Chemirol [Galeria]

Firma Chemirol organizuje warsztaty polowe w kilku lokalizacjach w Polsce. Jest to cykl spotkań polowych integrujący klientów i partnerów firmy, pozwalający rolnikom zapoznać się z odmianami, polowymi prezentacjami technologii ochrony upraw, jak również wysłuchać ciekawych wykładów ekspertów. Impreza w miejscowości Obora k. Gniezna, która odbyła się 24 maja, mimo deszczowej pogody przyciągnęła duże grono rolników.

Na poletkach rzepaku i pszenicy można się było zapoznać z ochroną upraw i nawożenia oferowaną przez firmę Chemirol. Rolnicy podzieleni na grupy wraz ze swoimi opiekunami grupowymi obchodzili poszczególne uprawy. W namiocie firmy partnerskiej Innvigo, rolnicy mogli zapoznać się z roślinami porażonymi równymi chorobami. Firma Innvigo przygotowała ciekawe przykładowe próbki, które na miejscu omawiał dr Andrzej Brachaczek, dyrektor ds. badań i rozwoju w firmie Innvigo. Prezentował czym się charakteryzują i na co zwrócić uwagę w poszczególnych chorobach. Bardzo ciekawą prezentację przeprowadził dr inż. Rafał Sobieszczański na stanowisku adjuwantowym, gdzie zaprezentował praktyczne działanie między innymi preparatów takich jak Asystent +, SoilON, czy Stablix pH. Zapraszamy na FB Wiadomości Rolnicze Polska, gdzie można zobaczyć praktyczną prezentację, która tego dnia były przeprowadzane na pokazach.

Łukasz Gniewek, produkt manager w firmie Chemirol zaprezentował odmiany rzepaku. Wśród zaprezentowanych odmian można było zobaczyć między innymi odmiany LG ALTAMIRA, GALILEUS, DK EXPANSION, KUGA, DOMINATOR, CAMPUS, czy jedną z topowych odmian polecaną przez Chemirol, czyli LG AVIRON.

LG AVIRON to najnowsza odmiana rzepaku ozimego z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV), wpisana do Krajowego Rejestru Odmian w 2020 r. Roślina o średniowczesnym terminie kwitnienia, odporna na pękanie łuszczyn. Jest to mieszaniec o bardzo wysokim potencjale plonowania, co potwierdziły oficjalne badania rejestrowe COBORU 2017–2018 r. Wyróżnia się wysoką odpornością na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion w niekorzystnych warunkach pogodowych. Rośliny cechują się wyjątkową zdrowotnością, szczególnie wybitną odpornością na TuYV i suchą zgniliznę kapustnych (posiada gen Rlm7). Odmiana należy do programu hodowlanego N-Flex, dlatego w porównaniu do tradycyjnych odmian mieszańcowych wyróżnia się efektywniejszym wykorzystaniem dostępnego azotu. Odmiana zalecana jest do uprawy na terenie całego kraju.

Na warsztarach polowych firmy Chemirol, oprócz gospodarzy swoje stoiska mieli również partnerzy biznesowi. Wśród nich były namioty między innymi wspomnianej już firmy Innvigo, Basf, Ciech Sarzyna, Syngenta, Kali, K+S, Sumi Agro czy Zakłady Chemiczne Siarkopol Tarnobrzeg.

Po zakończeniu lustracji pól i prezentacji, rolniczy przy grillu mogli wymienić doświadczenia i spostrzeżenia własne.

Warsztaty Polowe Chemirol to cykl wydarzeń, które odbywają się w wielu regionach kraju. Poniżej kalendarz pokazów polowych firmy Chemirol jakie jeszcze czekają na rolników:

27 maja – Oława k. Wrocławia

2 czerwca – Michałów k. Zamościa

7 czerwca – Suchodębie k. Kutna

9 czerwca – Mełno k. Grudziądza

14 czerwca – Nowielice k. Gryfic