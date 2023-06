Warsztaty polowe Chemirol: Jak osiągać rekordowe wyniki w uprawie? [video]

Pod koniec maja firma Chemirol zaprosiła rolników na kolejną już edycję swoich Warsztatów polowych do miejscowości Obora k. Gniezna, aby pokazać na poletkach doświadczalnych jakie efekty można uzyskiwać w uprawie dzięki odpowiedniemu doborowi odmian, strategii ochrony i nawożenia.

Warsztaty polowe to cykliczne już spotkania, które odbywają się w różnych rejonach Polski i mają na celu pokazanie rolnikom potencjału różnych odmian zbóż czy rzepaku oraz optymalnie dobranych strategii ochrony.

Pierwszy z tegorocznych Warsztatów odbył się 31 maja w miejscowości Obora k/Gniezna i zgromadził bardzo dużą, bo ponad 600 osobową grupę rolników zainteresowanych produkcją roślinną na najwyższym poziomie.

Oczywiście nie mogło w czasie tej imprezy zabraknąć sztandarowego programu firmy Chemirol, czyli Idę po rekord, który dostarcza recepty, rozwiązania różnych problemów z którymi spotykamy się w uprawie, czy to zbóż, rzepaku czy też np. buraków cukrowych. Dlatego podczas spotkania rolnicy mogli porozmawiać z ekspertami i uzyskać informacje odnośnie problemów w uprawie z którymi stykają się w swoich gospodarstwach.

Jednakże kluczowym elementem, którego nie mógł pominąć żaden z rolników obecnych na tej imprezie było zwiedzanie poletek doświadczalnych z różnymi odmianami zbóż i rzepaku, które Chemirol ma w swojej ofercie. Najciekawszą rzeczą była możliwość zobaczenia, jak w zależności od zastosowanej strategii ochrony, czy to herbicydowej, czy fungicydowej wyglądają poszczególne gatunki i to właśnie to budziło najwięcej pytań do ekspertów.

Ci, którzy nie mogli być obecni w Oborze k/Gniezna mają jeszcze szansę udać się na Warsztaty polowe 6 czerwca do Mełna k/ Grudziądza bądź 14 do miejscowości Brzezie w gminie Kłaj w województwie małopolskim.