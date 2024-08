Wapnowanie. Jak uniknąć błędów?

Ważnym elementem prawidłowo przeprowadzonego zabiegu wapnowania gleb jest wybór nawozu wapniowego. Z kolei zasadniczym kryterium doboru nawozu do odkwaszenia gleby jest jego szybkość działania.

Nawozami szybko działającymi są nawozy wapniowe tlenkowe i wodorotlenkowe, które zalecane są na glebach ciężkich, silnie zbuforowanych.

Wapnowanie. Czego nie robić?

Na glebach lekkich, ze względu na ich małą zdolność buforową, nie należy stosować nawozów tlenkowych, szybko działających, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo wywołania okresowo zbyt zasadowego odczynu, zwłaszcza przy zastosowaniu wyższych dawek, co wpływa niekorzystnie na wzrost i rozwój roślin.

Nawozów typu tlenkowego, ze względu na ich właściwości żrące, nie należy również aplikować bezpośrednio przed siewem roślin oraz do wapnowania pogłównego. Nawozami wolno działającymi, ze względu na słabą rozpuszczalność w wodzie, są nawozy typu węglanowego, które wskazane są do wapnowania gleb lekkich. Spośród nawozów do odkwaszania gleb najmniejszą rozpuszczalność ma wapno krzemianowe, które zawiera krzemiany wapnia i magnezu.

Efektywność wapnowania zależy również od dawki zastosowanego nawozu wapniowego. W przypadku stosowania dużych ilości wapna należy aplikować je jak najwcześniej przed uprawą roślin i dokładnie mieszać z glebą. Nie należy stosować nawozów do odkwaszania na glebę bardzo wilgotną oraz podczas deszczowej pogody.

Termin wapnowania gleb

Najkorzystniejszym terminem do przeprowadzenia wapnowania jest okres od żniw do późnej jesieni, ponieważ stosowanie uprawek po wysiewie wapna umożliwia jego dokładne wymieszanie z warstwą orną gleby. Przy ustalaniu terminu wapnowania należy brać również pod uwagę reakcje nawozów wapniowych z innymi nawozami, które to reakcje mogą prowadzić do strat składników pokarmowych, w tym między innymi gazowych strat amoniaku lub też do uwsteczniania fosforu.

W związku z tym nie zaleca się stosowania mocznika, nawozów azotowych amonowych, superfosfatów oraz nawozów wieloskładnikowych, które zawierają fosforan amonu, bezpośrednio przed wapnowaniem, lub też po wykonaniu tego zabiegu. Dodatkowo nie powinno się stosować nawozów do odkwaszania po wcześniejszej aplikacji obornika do gleby.