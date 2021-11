Wapno nawozowe wysokiej jakości

Wapno nawozowe powstaje ze złóż wapienia. Nasza redakcja odwiedziła kopalnię odkrywkową k. Inowrocławia, gdzie Lafarge od lat 90 XX w. prowadzi wydobycia w wyrobiskach, skąd pozyskuje najczystszy surowiec do produkcji nawozów wapniowych.

Wapień jest skałą osadową o charakterystycznej jasnej barwie, przy czym w zależności od pochodzenia skała ta znacząco różni się wyglądem. Surowiec produkowany w Lafarge pochodzi ze złoża wapieni organogenicznych Barcin-Piechcin-Pakość (Kujawy). Zostało ono odkryte w 1858 r. Z końcem lat 60 XX w uruchomiono tu cementownię, od prywatyzacji w latach 90. XX w. zakład pozostaje w rękach firmy Lafarge, która jest częścią globalnej grupy Holcim.

– Ponad 7 mln t rocznie – tyle wynosi przeciętne wydobycie surowca – wskazuje Hubert Włodarski, dyrektor Zakładu Górniczego Kujawy.

Dodaje, że wapno nawozowe wymaga najczystszego surowca, a sama eksploatacja to dość skomplikowany proces. W ramach jednego poziomu może występować surowiec posiadający różne właściwości. Ma to związek z budową geologiczną złoża. Dlatego każdorazowo na etapie wiercenia otworów pod roboty strzałowe, z automatycznie pobieranych zwiercin są zbierane dane i przekazywane do analizy. Po uśrednieniu próbka trafia do badań laboratoryjnych. W zależności od uzyskanych wyników kamień kwalifikowany jest do konkretnego odbiorcy. Lafarge sprzedaje nawozy wapienne luzem w ilościach ok. 25 t, czyli w ilościach na załadunek ciężarowy.

Wapno zwykłe (powstałe z kruszenia kopaliny) można stosować za pomocą rozsiewacza do wapna czy np. rozrzutnika obornika. Formy pyliste wymagają bardziej specjalistycznego sprzętu. Po pierwsze z uwagi na „lejącą” konsystencję trzeba je transportować w cysternach lub w big bagach. Po drugie stosuje się je z użyciem rozsiewaczy wyposażonych w belkę do precyzyjnej aplikacji, która zapobiega znoszeniu nawozu przez wiatr. Stąd jest to rozwiązanie dla gospodarstw wielkoobszarowych oraz firm świadczących usługi rolnicze.

Lafarge jest producentem naturalnych nawozów wapniowych:

Kujawit (odmiana 05 lub 04) – wapno węglanowe, zawartość wapienia 45-52 proc. CaO. Stopień rozdrobnienia do 2 mm ok 94 proc., do 0,5 mm ok. 54 proc. Szczególnie efektywny na glebach lekkich i średnich, dzięki wysokiej zawartości wapnia sprawdza się na glebach zwięzłych.

Kujawit Premium (odmiana 04) – wapno węglanowe, zawartość wapienia 50-54 proc. CaO. Stopień rozdrobnienia do 0,2 mm to ok. 100 proc. do 0,5 mm i 0,125 mm ok. 99 proc. Polecany na gleby, które wymagają szybkiej zmiany odczynu;

Radkowit (odmiana 05 lub 06)– wapno węglanowo-magnezowe, zawartość wapienia 30-35 proc. CaO i 15-18 proc. MgO. Stopień rozdrobnienia do 2 mm ok 90 proc. do 0,5 mm ok 100 proc. można stosować na wszystkich rodzajach gleb. Szczególnie efektywny jest na kwaśnych glebach lekkich, ubogich w wapń i magnez.

Radkowit Premium (odmiana 05 lub 06) – to także wapno węglanowo-magnezowe, zawierające 30-35 proc. CaO i 15-18 proc. MgO. Powstaje w wyniku mielenia dolomitu w młynie kulowym. Stopień rozdrobnienia do 2 mm to ok 100 proc., do 0,5 mm 99 proc. Dzięki dużemu rozdrobnieniu polecany jest na gleby, gdzie konieczna jest szybka i gruntowna zmiana odczynu.

Mniejsi rolnicy także mogą sięgnąć po nawozy wapniowe wysokiej jakości wybierając produkty marki Polcalc w opakowaniach 25 i 500 kg. Lafarge dostarcza surowiec do produkcji nawozów tej marki. W tym roku Lafarge nabyło zakład produkcji granulowanych nawozów wapniowych na bazie mączki wapiennej w Lubieniu Kujawskim Polcalcu. W ofercie są:

Polcalc III Generacji (odmiana 05 lub 04) – nawóz pochodzenia naturalnego, powstały ze zmielenia i zgranulowania skał wapiennych Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Wapno granulowane 2-6 mm, zawartość wapienia CaO ponad 50 proc. Reaktywność 100 proc.

SuperMag (odmiana 05) nawóz wapniowo-magnezowy, zawartość wapienia CaO ok. 46 proc. i ok. 22 proc. MgO. Reaktywność 100 proc.

Bi calc+ to wysokoreaktywne granulowane wapno węglanowe łączące klasyczny nawóz Polcalc III Generacji z dodatkiem bakterii z rodzaju Bacillus sp. stymulujących procesy humifikacji (tworzenia humusu).