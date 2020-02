,,Walentynki w Lubczy sercem gotowane – Święto Lubczyka w Lubczy’’ – to nazwa ogólnopolskiego konkursu potraw regionalnych i tradycyjnych z lubczykiem, który 15 lutego odbędzie się w Lubczy, gmina Ryglice w województwie małopolskim.

Organizatorem imprezy promującej regionalne przysmaki związane z ,,miłosnymi obrzędami’’ jest Koło Gospodyń Wiejskich w Lubczy we współpracy z Urzędem Miejskim w Ryglicach oraz Ośrodkiem Kultury w Ryglicach. W tym roku swój przyjazd do Lubczy zapowiedziały panie z Kół Gospodyń Wiejskich nie tylko z terenu całej Małopolski ale również województwa łódzkiego, pomorskiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

– Produktem lokalnym w miejscowości Lubcza jest zupa z lubczykiem. Jej degustacja odbywała się podczas cyklicznej imprezy walentynkowej. Wielu osobom znany jest jej wyjątkowy smak. Ma ona ponadto właściwości lecznicze, a sam lubczyk jest traktowany jako przyprawa o szczególnej mocy działającej pozytywnie na uczucia. W jakiś sposób łączy się to z kultem do świętego Walentego, który jest patronem zarówno zakochanych, jak i ludzi cierpiącymi na choroby nerwowe. We wsi Lubcza znana też jest opowiastka według której onegdaj przybywał w te strony na łowy sam król Kazimierz Wielki, niezwykle smakowały mu potrawy gotowane przez tutejsze gospodynie, zaciekawiony niespotykanym smakiem i aromatem pytał o dodawane przyprawy, wówczas gospodyni wskazała na lubczyk, który rósł sobie dziko po polach lubeckich – mówi Paweł Augustyn, burmistrz gminy Ryglice.

Warto podkreślić, że motywem przewodnim wydarzenia jest odkrywanie bogactwa kultury kulinarnej minionych pokoleń, które pozostawiły trwały ślad w recepturach potraw

– o wyśmienitym smaku. Tutaj w Lubczy, pod znakiem lubczyka trochę zapomniane przepisy na nowo gospodynie wiejskie wprowadzają do jadłospisów, świętując jednocześnie tegoroczne Walentynki. To oczywiste, że przypadną do gustu zakochanym, ale też każdemu, kto spróbuje konkursowych potraw.

– Powinniśmy promować w sposób atrakcyjny i bardziej skuteczny produkty regionalne i tradycyjne. Chcemy, aby te wyroby częściej gościły na polskich stołach oraz stały się bardziej dostępne dla konsumentów. Ustawa o sprzedaży detalicznej żywności – wytwarzanej we własnym gospodarstwie – daje nowe szanse ożywienia gospodarczego lokalnej społeczności. A także pozwoli na poprawę dochodów rodzin rolniczych – dodaje Paweł Augustyn.

Źródło: UGR

Opracował: Krzesimir Drozd