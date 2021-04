Waldemar Zaremba nowym dyrektorem generalnym polskiego oddziału Argo Tractors

Grupa Argo Tractors, producent ciągników McCormick oraz Landini, wyznaczyła Waldemara Zarembę do kierowania Argo Polska Sp. z o.o. w nowym polskim oddziale Argo Tractors, którego działalność zainaugurowano kilka dni temu.

Waldemar Zaremba został powołany do kontynuowania procesu umacniania marek włoskiej grupy na rynku lokalnym.

– Polski rynek przechodzi głębokie zmiany, charakteryzujące się wzrostem wielkości gospodarstw rolnych oraz znacznym wzrostem zapotrzebowania na technologię, moc i usługi. Jako grupa w ostatnich latach zainwestowaliśmy już w ten rynek, poprzez sieć dealerów, którym od teraz będziemy udzielać jeszcze większego wsparcia dzięki umiejętnościom i doświadczeniu Waldemara Zaremby i jego współpracowników, którzy jak nigdy dotąd będą starali się odpowiadać na potrzeby lokalnych klientów – komentuje Simeone Morra, Dyrektor Korporacyjny Argo Tractors.

– Argo Tractors odpowiada na wymagania polskiego rynku dzięki pełnej gamie ciągników

McCormick i Landini oraz ich specyficznej charakterystyce mocy, przekładni i

zastosowań. W szczególności gama ciągników McCormick o dużej mocy do 310 KM

przeznaczonych do prac polowych, a także nowe ciągniki specjalistyczne Landini serii

2, REX4 i 4 do sadów, winnic, hodowli zwierząt i prac zielonkowych, stanowią produkty,

które pozwolą na wzmocnienie obecności grupy na rynku lokalnym – czytamy w komunikacie Argo Tractors.

– Jestem pod ogromnym wrażeniem gamy i jakości ciągników Landini i McCormick – ale także procesów produkcyjnych, które pokazują, że Argo Tractors jest nowoczesnym i konkurencyjnym producentem dostarczającym produkty i usługi dedykowane dla europejskiego rynku rolniczego. Przeniesienie tego dziedzictwa i pasji do Polski, zorganizowanie pokazów na polach, aby promować i pozwolić widzom docenić najwyższą jakość ciągników Landini i McCormick, będzie wyzwaniem, które podejmiemy i któremu z entuzjazmem sprostamy – komentuje Waldemar Zaremba, dyrektor generalny Argo Polska.

Zeszły rok zamknął się dla marek McCormick i Landini sprzedażą na poziomie odpowiednio 54 i 38 sztuk, co daje razem 92 ciągniki.