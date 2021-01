Walcz z suszą! 28 stycznia mija termin naboru wniosków

Jeszcze do 28 stycznia 2021 roku trwa nabór wniosków o wsparcie inwestycji w nawadnianie gospodarstw w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, mających zabezpieczyć gospodarstwa przed skutkami wystąpienia suszy.

Pomoc ta finansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie jest przyznawane między innymi w przypadku wykonania ujęć wody, takich jak studnie czy zbiorniki, zakupu maszyn i urządzeń przeznaczonych do poboru, magazynowania, uzdatniania oraz odzyskiwania czy też rozprowadzania wody. Może być również wykorzystane do wykonania instalacji nawadniających oraz systemów sterowania nawadnianiem roślin.

Kto może się starać o dofinansowanie?

Każdy rolnik, który posiada gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha, ale nie większe niż 300 ha. Musi on spełniać warunek, że w ciągu 12 miesięcy, które poprzedzają złożenie wniosku, wykazał dochód z działalności rolniczej w wysokości co najmniej 5 tys. złotych. Dodatkowo niezbędne jest posiadanie przez niego wpisu w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych, a także ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Jaka jest wysokość przyznawanego dofinansowana?

Maksymalna kwota dofinansowania na jedno gospodarstwo i jednego beneficjenta to 100 tys. złotych. Należy przy tym pamiętać, że nie ma możliwości wspólnego składania wniosków oraz refundacji podlega 50% kosztów (w przypadku młodego rolnika – 60%), które zostaną poniesione na inwestycję. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest również konieczność zainwestowania minimum 15 tys. złotych w inwestycje zabezpieczające gospodarstwa rolne przed suszą.

Gdzie należy składać wnioski?

Wnioski można składać osobiście, względnie przez pełnomocnika w biurach powiatowych oraz w oddziałach regionalnych ARiMR, a także drogą elektroniczną, bądź też za pomocą przesyłki rejestrowanej (warunek – nadanie w placówce Poczty Polskiej).