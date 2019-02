Wakacje z Pomorską Izbą Rolniczą – wspomnienie kolonisty

24 czerwca wyjechaliśmy autokarem na kolonie do Stegny. Organizatorem letniego wypoczynku dla dzieci rolników z województwa pomorskiego była Pomorska Izba Rolnicza.

Podróż minęła bardzo szybko. Poznawaliśmy nowych kolegów i koleżanki. Nasza nowa Pani też wydawała się miła. Po przejeździe zaczęła się kolonijna przygoda. Najpierw na pokoje, później to już poszło jak burza. Były dyskoteki i zabawy integracyjne :ZOO, Pif Paf i wiele innych. Mieliśmy do dyspozycji boisko do siatki i do nogi i wspaniały plac zabaw.

A najważniejsze to były wycieczki do Krynicy Morskiej ,gdzie płynęliśmy statkiem i zwiedzaliśmy miasto. Była też wizyta na zamku krzyżackim w Malborku i zwiedzanie lochów i sali tortur. I te ciągłe spacery nad morze, codziennie deszcz czy słońce było plażowanie i kąpiel. Oglądaliśmy wschody i zachody słońca. Codzienna gimnastyka i biegi na plażę przyczyniły się do lepszej kondycji i mogliśmy maszerować kilometrami. A jak nogi bolały i padał deszcz, to pani pozwoliła wracać melexem i to też atrakcja była.

Na terenie Stegny zwiedziliśmy Muzeum Bursztynu, oczywiście była też Biedronka, gdzie kupowaliśmy wodę, bo z nieba lał się żar i pot z czoła kapał.

Pogoda była w kratkę ale to były udane kolonie, bo śmiech i zabawa towarzyszyła nam codziennie. Dziękujemy organizatorom za wspaniały wypoczynek.

Źródło: PIR