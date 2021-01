W Wierzbowie zginęło ponad 100 krów. Można już pomagać pogorzelcom

Do tragedii doszło wczoraj ok. godz. 1 w nocy w Wierzbowie w powiecie mrągowskim; zastępy straży gasiły oborę w której znajdowało się 200 krów do godzin porannych. Niestety, 110. zwierząt nie udało się uratować.

– Po dojeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono, że budynek wykonany z elementów prefabrykowanych, pokryty płytą warstwową uległ pożarowi. Niestety w budynku znajdowały się zwierzęta w ilości 200 sztuk – informuje st. bryg. Grzegorz Wilczński, zastępca komendanta miejskiego PSP w Łomży.

Przyczyną śmierci zwierząt były spadające z palącego się dachu elementy oraz zatrucia dymem.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śniadowie już zorganizował pomoc dla poszkodowanej rodziny Wróblewskich:

– W nocy z 17 na 18 stycznia 2021 roku w wyniku pożaru spłonęła obora, a w niej ok 110 sztuk bydła mlecznego, w ciągu kilku godzin rodzina Państwa Wróblewskich straciła dorobek życia. Wszystkich ludzi dobrej woli prosimy o pomoc finansową dla rodziny. Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy:

Wróblewska Iwona Barbara 60 8757 1024 3903 0658 3000 0010

z dopiskiem „darowizna w związku z pożarem”

– brzmi komunikat Ośrodka.