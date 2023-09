W UE będzie mniej pszenicy i kukurydzy, ale więcej rzepaku. Nowe szacunki Komisji Europejskiej

Środa upłynęła pod znakiem spadków cen zbóż i oleistych na paryskim Matifie. Najbardziej stracił rzepak m.in. ze względu na najnowszą prognozę zbiorów Komisji Europejskiej, ale także ze względu na spadki cen ropy i olejów roślinnych na światowych giełdach.

Rzepak stracił wczoraj 7,25 EUR, a jego cena na zamknięciu wyniosła 445 EUR/t.

– Rynek rzepaku ucierpiał na skutek nowej prognozy zbiorów w UE. Komisja Europejska szacuje produkcję rzepaku na 19,6 mln ton, o 500 tys. ton więcej niż wcześniej prognozowano i nieco więcej niż w roku ubiegłym. Szacunkowy import rzepaku na sezon 2023/24 utrzymuje się na niezmienionym poziomie 5,8 mln ton – informuje Kaack.

Cena pszenicy spadła wczoraj o 1,5 EUR/t do 239,5 EUR/t, nieco spadła także cena w Chicago, o 0,75 ct do 578,75 ct/bu (201 EUR/t).

– Komisja Europejska obniżyła w czwartek swoje szacunki dotyczące tegorocznych zbiorów w Unii Europejskiej. Pszenicy zwyczajnej spodziewane są zbiory na poziomie 125,3 mln ton, czyli o 800 tys. ton mniej niż na koniec sierpnia i nieznacznie odbiegające od ubiegłorocznego wyniku, który wyniósł 125,7 mln ton. Bruksela podnosi prognozę importu pszenicy zwyczajnej o 2,5 mln ton do 6,5 mln ton w porównaniu z sierpniem. Eksport pozostaje niezmieniony i wynosi 32 mln ton . W ogólnym bilansie zapasy końcowe wzrosną w sezonie 2023/24pszenicy zwyczajnej w porównaniu do sierpniowej prognozy o 1,5 mln t do 17,8 mln t – czytamy w serwisie Kaack.

Cena kukurydzy spadła wczoraj również o 1,5 EUR/t do 210,25 EUR/t, zaś w Chicago wzrosła o 5,25 ct do poziomu 488,5 ct/bu (182 EUR/t). Spadły szacunki zbiorów ziarna w UE.

– Obecnie oczekuje się 59,8 mln ton, czyli o 1,9 mln ton mniej niż w sierpniu, ale więcej niż przed rokiem (52,1 mln ton). Deficyt jest z nawiązką kompensowany wyższym importem o 20 mln ton (sierpień: 17 mln ton). Bruksela podnosi zatem prognozę końcowych zapasów na rok 2023/24 o 500 tys. ton do 17,8 mln ton – informuje Kaack.

Dobre zbiory kukurydzy zapowiadają się w Chinach; szacunki opiewają na 285 mln ton, czyli o 2,9% więcej r/r. W RPA zbiory mają wynieść 16,4 mln ton – o 6% więcej r/r.