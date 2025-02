W ubiegłym roku rolnicy najchętniej wybierali ciągnik New Holland T5.90S

W 2024 roku model New Holland T5.90S zdobył miano najchętniej wybieranego przez klientów ciągnika rolniczego w Polsce (wg. danych z rejestracji pojazdów Agritrac Sp. z o.o.) co pokazuje, że proste, mechaniczne ciągniki są cały czas poszukiwane na rynku również nowych maszyn.

Seria T5S, w której skład wchodzą dwa modele T5.90 oraz T5.100 S, łączy nowoczesny styl i wyjątkowa wszechstronność, z niezawodną technologią i intuicyjną obsługą, co czyni ją niezastąpionym narzędziem pracy w gospodarstwach o zróżnicowanym profilu.

Zaprojektowana z myślą o rolnikach, seria T5 została stworzona dla osób poszukujących kompaktowego, a zarazem mocnego traktora, by sprostać szerokiemu zakresowi zadań. Model T5.90S wyposażono w niezawodny silnik FPT o mocy 90 KM, spełniający rygorystyczne normy emisji spalin Stage V. Dzięki temu ciągnik zapewnia nie tylko wysoką wydajność, ale również ogranicza negatywny wpływ na środowisko.

Kluczowe cechy techniczne serii T5S:

Silnik: Ekonomiczny, czterocylindrowy silnik 16V o pojemności 3,6 litra, wyposażony w turbosprężarkę i układ wtrysku Common Rail.

Przekładnia: Standardowa mechaniczna 12×12 z rewersem mechanicznym, z opcjonalnym rewersem hydraulicznym dla większej wygody.

Układ hydrauliczny: Wydajna pompa o maksymalnym przepływie do 82 l/min, która obsługuje nawet cztery rozdzielacze hydrauliczne, umożliwiając pracę z różnorodnym osprzętem.

Udźwig tylnego podnośnika TUZ: Maksymalny udźwig wynoszący 4 400 kg, co pozwala na pracę z cięższymi narzędziami.

Kabina: Ergonomiczna, 4-ro słupkowa z doskonałą widocznością 360°, wyposażona w klimatyzację i intuicyjny układ sterowania, który ułatwia codzienną obsługę.

Seria T5S wyróżnia się kompaktowymi wymiarami, dzięki czemu doskonale sprawdza się zarówno w pracy na polu, jak i w budynkach gospodarczych czy w transporcie. Jest to idealne rozwiązanie dla gospodarstw o średniej wielkości, które wymagają maszyn wielozadaniowych, niezawodnych i prostych w obsłudze. Działalność ogólna

– Popularność modelu T5.90S w Polsce to dla nas ogromny powód do dumy. Ten ciągnik doskonale odzwierciedla filozofię marki New Holland – dostarczamy rolnikom narzędzia, które są wydajne, nowoczesne i dostępne w konkurencyjnej cenie – mówi Kamil Deląg, przedstawiciel marki New Holland Polska.

Źródło: New Holland