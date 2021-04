W tym roku Targi Agromarsz w Marszewie online

W tym roku pandemia uniemożliwia stacjonarną organizację targów. Odbędą się one w formie konferencji online 11.04.br., której organizatorem jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Rola i znaczenie owadów zapylających w rolnictwie, ochrona roślin w oparciu o system eDWIN, wykorzystanie dronów w rolnictwie czy wykorzystanie krzemu w uprawach rolniczych – to niektóre tematy, które zostaną podjęte na konferencji.

– Zależy nam jednak na tym, by tradycja targów w Marszewie nie zanikła. Dlatego ponownie zdecydowaliśmy się na formę konferencji online, na której zostaną podjęte istotne dla rolników tematy. Mamy nadzieję, że sytuacja epidemiczna w najbliższych tygodniach ulegnie poprawie, co pozwoli nam powrócić do stacjonarnych targów oraz bezpośrednich spotkań z rolnikami – mówi Wiesława Nowak, dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

– Pokażemy nowości, które mogą pomóc ograniczyć stosowanie chemicznych środków ochrony roślin. Ponadto, zaprezentujemy środki, które mogą przyczynić się do poprawy jakości oraz wielkości plonu. Zaprezentujemy także nowości na naszych poletkach, opowiemy o znaczeniu atestacji opryskiwaczy w kontekście polityki Zielonego Ładu oraz przedstawimy flagowe projekty Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, czyli eDWIN oraz SmartAgriHubs – mówi z kolei Iwona Perońska, kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 7 w Marszewie.

Konferencja trwać będzie w godzinach od 11:00 do 15:00. Aby wziąć udział, niezbędna jest wcześniejsza rejestracja na stronie internetowej WODR, można też skorzystać z aplikacji mobilnej EPSU lub skontaktować się z najbliższym doradcą.