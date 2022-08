W tym roku mocno wzrosły kary za jazdę po drodze publicznej ze zbyt szeroką maszyną

Na początku tegorocznych żniw pisaliśmy o zmianie taryfikatora powodującej zwiększanie kar za jazdę kombajnem po drodze publicznej z zamontowanym zbyt szerokim hederem. Warto jednak pamiętać, że taryfikator dotyczy nie tylko przyrządów żniwnych, ale i zbyt szerokich maszyn.

Zgodnie z literą prawa pojazdy wolnobieżne, ciągniki rolnicze z maszyną zawieszaną i przyczepą specjalną do szerokości 3 metrów są dopuszczone do uczestnictwa w ruchu drogowym bez dodatkowych zastrzeżeń (§ 45 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2016 r.).

Te same pojazdy mogą być dopuszczone do ruchu jeżeli ich szerokość mieści się w zakresie 3-3,5 metra, jeżeli wcześniej uzyskano dla takiego przejazdu specjalne zezwolenie kat. II (ustawa Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2012 r.). Tego typu zezwolenia są wydawane przez starostów właściwych dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub miejsca rozpoczęcia przejazdu, w terminie 3 dni od złożenia wniosku.

Jeszcze w zeszłym roku za przekroczenie gabarytów kary wynosiły do 1500 zł, jednak od początku bieżącego roku operator za tego typu wykroczenie może zapłacić nawet 5 tys. zł, a jeżeli sprawa trafi do sądu, ten może nałożyć karę nawet do 30 tys. zł.

Warto wspomnieć, że w razie wypadku lub kolizji ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z polisy OC ze względu na niespełnienie warunków poruszania się po drodze publicznej, co wygeneruje dodatkowe koszty.