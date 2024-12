W tendencji wzrostowej saletrzak, mocznik oraz fosforan amonu. Ceny nawozów na koniec pierwszej dekady grudnia

Po ubiegłotygodniowych podwyżkach większości cen nawozów mineralnych, w bieżącym tygodniu ceny się ustabilizowały. W tendencji wzrostowej pozostaje saletrzak, mocznik oraz fosforan amonu. Poniżej przedstawiamy aktualne ceny nawozów mineralnych.

Kwestia importu nawozów mineralnych od dłuższego czasu budzi wiele emocji. Polska wnioskuje o nałożenie ceł na nawozy sprowadzane zza wschodniej granicy, a w dalszej kolejności wprowadza sankcje na produkty pochodzące z Białorusi. To jednak nie koniec działań. Jak wprowadzane ograniczenia w handlu nawozami wpłyną na ich ceny na polskim rynku?

Krajowa Administracja Skarbowa uderza w białoruski rynek nawozów

Na wniosek Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na listę sankcyjną MSWiA wpisano białoruską spółkę NFT LLC, która eksportuje mocznik produkowany przez Grodno Azot – firmę objętą unijnymi sankcjami za łamanie praw człowieka i wspieranie reżimu Łukaszenki – czytamy na stronie gov.pl.

Grodno Azot, kluczowy producent nawozów azotowych na Białorusi, wykorzystuje pośredników do omijania sankcji, co pozwala im na eksport produktów do UE, w tym także do Polski. Wpis NFT LLC na listę sankcyjną ogranicza jej dostęp do unijnego rynku, uderza w gospodarkę Białorusi oraz wspiera ochronę unijnych producentów, w tym Grupę Azoty, która zmaga się z rekordowym napływem tanich nawozów ze Wschodu.

Polska wraz z Estonią, Łotwą i Litwą złożyły wniosek do Komisji Europejskiej o wprowadzenie ceł na nawozy importowane z Rosji i Białorusi, które konkurują cenowo dzięki tanim surowcom. Obecnie, bez decyzji unijnych, Polska podejmuje działania samodzielnie, poprzez ograniczenie importu z Białorusi za pomocą listy sankcyjnych. Zapowiada także dalsze wpisy firm chemicznych z regionu.

Wyzwania na rok 2025 w sektorze chemicznym

W siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli, w dniu 4 grudnia 2024 roku, odbyło się spotkanie pn. “Polska Chemia w Prezydencji PL – Manifest Polskiej Chemii”, zorganizowane przez posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Hetmana wraz z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego. W trakcie spotkania omówiono główne cele polskiego sektora chemicznego w kontekście przygotowań do Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku. Do głównych filarów Manifestu Polskiej Chemii należą: ochrona rynku, transformacja energetyczna oraz sprzyjające regulacje.

Zdaniem przedstawicieli z branży, związku z napływem tańszych produktów i surowców z krajów azjatyckim oraz importem nawozów z Rosji i Białorusi, kluczowym elementem zapewniającym stabilność gospodarki Europy jest efektywna ochrona rynku przed nieuczciwą konkurencją i dumpingiem cenowym. Istotne jest także wprowadzenie mechanizmów kontroli pochodzenia produktów, w celu wyeliminowania nieuczciwych praktyk.

Stabilność sektora chemicznego zależy także od dostępu do taniej energii i wsparcia technologii niskoemisyjnych, w tym wodorowych, które wspierają dekarbonizację. W zakresie regulacji, jak twierdzą uczestnicy spotkania, konieczne jest uproszczenie procedur oraz otwarty dialog z przemysłem, co pozwoli na skuteczniejsze wdrażanie polityk.

Poruszono również temat napływu towarów z Rosji i Białorusi, który w Unii Europejskiej jest oceniany jest na podstawie danych zbiorczych dla całej Europy, wskazujących na spadek importu. Wiele z tych towarów trafia do UE pośrednio, poprzez inne kraje lub w zmienionej formie, co pozwala na obejście sankcji. Sytuacja wymaga natychmiastowych działań, ponieważ stanowi poważne zagrożenie dla stabilności rynku i uczciwej konkurencji w Unii, szczególnie dla Polski, która odczuwa jej skutki najsilniej.

Rekordowy import nawozów do Polski

Przypominamy, że w okresie od stycznia do września 2024 roku zaimportowano do Polski 3,2 mln ton nawozów, co stanowi wzrost o 45% w porównaniu do analogicznego okresu w 2023 roku oraz o 17% więcej niż w rekordowym 2020 roku – wynika z danych przedstawionych przez Arkadiusza Zalewskiego z IERiGŻ. Rosja odpowiada za około 30% całkowitego wolumenu importowanych nawozów do Polski.

Aktualne średnie ceny detaliczne nawozów mineralnych zebrane z kilku punktów sprzedaży wraz z porównaniem t/t (opakowania BB):